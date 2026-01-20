HOYSuscripcion LR Focus

Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas
Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas     
Diez-Canseco califica de “fraude” la encuesta de Datum: “Es imposible que tenga cero votos”

El candidato presidencial Francisco Diez-Canseco alegó “fraude” en una encuesta electoral, propuso retirar al Perú del Sistema Interamericano para aplicar la pena de muerte a presidentes corruptos y protagonizó un tenso cruce con Juliana Oxenford, a quien tildó de "seudocaviar".

Pancho Diez-Canseco fue entrevistado en 'Arde Troya'. Foto: composición LR.
Pancho Diez-Canseco fue entrevistado en 'Arde Troya'. Foto: composición LR.

El candidato a la Presidencia por el partido Perú Acción, Francisco Diez-Canseco, fue parte del segmento ‘La hoguera electoral’ del programa ‘Arde Troya’ y partió acusando de que la última encuesta electoral de Datum es un “fraude”. “Lo gracioso es que tengo cero votos, y eso estadísticamente es imposible porque por lo menos yo voy a votar por mí”, manifestó y agregó asimismo que está encargando una encuesta privada para poder determinar “fehacientemente” cómo va dentro de esta carrera electoral.

En cuanto a su radical iniciativa de instaurar la pena de muerte, aseguró creer en el Pacto de San José, mas no en la “distorsión generada por el lobby caviar que maneja el Sistema Interamericano” desde hace muchos años. “Considero que al Perú le conviene retirarse provisionalmente del Sistema Interamericano y establecer la pena de muerte solo para los presidentes corruptos”, refirió Diez-Canseco y resaltó que sería algo a futuro, no aplicable para los que están presos el día de hoy, así como también cadena perpetua para los que cometan actos de corrupción. 

LA MALDICIÓN CHINA DE JOSÉ JERÍ Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Por otro lado, tras una acalorada discusión con la conductora Juliana Oxenford, a quien tildó de “seudocaviar” al afirmar que nos encontramos dentro de una “dictadura caviar” controlada por los medios, el candidato por Perú Acción comentó su eventual plan para erradicar la anemia dentro de la población infantil y, además, mejorar la pensión de los adultos mayores y ofrecerles programas de empleo con los que puedan capacitarse, ya que considera que siguen siendo personas preparadas y capaces de seguir realizando distintas actividades. 

RMP sobre posible censura a Jerí tras reuniones clandestinas con empresario chino: "Me parece que no va más"

