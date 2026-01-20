Diez-Canseco califica de “fraude” la encuesta de Datum: “Es imposible que tenga cero votos”

El candidato a la Presidencia por el partido Perú Acción, Francisco Diez-Canseco, fue parte del segmento ‘La hoguera electoral’ del programa ‘Arde Troya’ y partió acusando de que la última encuesta electoral de Datum es un “fraude”. “Lo gracioso es que tengo cero votos, y eso estadísticamente es imposible porque por lo menos yo voy a votar por mí”, manifestó y agregó asimismo que está encargando una encuesta privada para poder determinar “fehacientemente” cómo va dentro de esta carrera electoral.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

En cuanto a su radical iniciativa de instaurar la pena de muerte, aseguró creer en el Pacto de San José, mas no en la “distorsión generada por el lobby caviar que maneja el Sistema Interamericano” desde hace muchos años. “Considero que al Perú le conviene retirarse provisionalmente del Sistema Interamericano y establecer la pena de muerte solo para los presidentes corruptos”, refirió Diez-Canseco y resaltó que sería algo a futuro, no aplicable para los que están presos el día de hoy, así como también cadena perpetua para los que cometan actos de corrupción.

TE RECOMENDAMOS LA MALDICIÓN CHINA DE JOSÉ JERÍ Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Por otro lado, tras una acalorada discusión con la conductora Juliana Oxenford, a quien tildó de “seudocaviar” al afirmar que nos encontramos dentro de una “dictadura caviar” controlada por los medios, el candidato por Perú Acción comentó su eventual plan para erradicar la anemia dentro de la población infantil y, además, mejorar la pensión de los adultos mayores y ofrecerles programas de empleo con los que puedan capacitarse, ya que considera que siguen siendo personas preparadas y capaces de seguir realizando distintas actividades.