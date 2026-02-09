HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Caso Betssy Chávez: Gobierno reitera que no ingresará a la fuerza a la Embajada de México

Canciller confirma conversaciones informales con varios países en su visita a Washington; reuniones forman parte de la propuesta planteada por el ejecutivo para modificar la convención sobre asilo político. No obstante, se descarta de plano el ingreso a la residencia del embajador de México.

Gobierno reitera que no ingresará a la fuerza a la Embajada de México
Gobierno reitera que no ingresará a la fuerza a la Embajada de México | Composición LR | Composición LR

El 3 de noviembre pasado la ex primera ministra de Pedro Castillo, Betssy Chávez, ha provocado un fuerte debate político y diplomático. Ahora, un recurso de habeas corpus presentado por el ciudadano Rubén Serpa Valdez complica la situación para el Poder Ejecutivo y varias carteras del Estado.

Únete a nuestro canal de política y economía

Este recurso obliga a la Cancillería, el Ministerio del Interior y la procuraduría de la PCM a presentar sus argumentos ante el Poder Judicial en un plazo de tres días. La acción surge después de que el presidente José Jerí dejara entrever que podría considerarse una intervención en la sede diplomática para asegurar la ejecución de una orden judicial.

TE RECOMENDAMOS

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA Y KEIKO FUJIMORI LIDERAN INTENCIÓN DE VOTOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Milagros Samillán, hermana del médico fallecido en las protestas: "El cine nos escuchó y ha sido nuestra voz"

lr.pe

Ante estas dudas, La República consultó al ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, sobre si el Gobierno había cambiado su postura o si mantenía la idea de impulsar la modificación de la Convención de Caracas.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

“Tuve conversaciones informales en Washington con distintos representantes de varios países ante la Organización de Estados Americanos, porque nuestra misión ante la OEA está trabajando una propuesta específica, para que los consejos permanentes de la OEA aprueben la consulta sobre la aplicación de la Convención de Caracas…espero que en un lapso no prolongado podamos presentar al consejo permanente y tener la aprobación para ir al comité jurídico”, sostuvo el canciller.

PUEDES VER: José Jerí hunde a Fujimori y Acuña: Fuerza Popular y APP entre las bancadas con mayor desaprobación ciudadana

lr.pe

Gobierno descarta ingreso a embajada

Han transcurrido más de tres meses desde que el Estado planteó una reforma al asilo diplomático contenida en la Convención de Caracas y que debería presentarse ante la OEA.

Mientras se desarrollan esas reuniones “informales”, el habeas corpus plantea, además de la entrega del salvoconducto, que se prohíba cualquier intento de intervenir la residencia mexicana y se permita incluso formular denuncias penales contra funcionarios —incluidos ministros— que desobedezcan una eventual orden judicial protegiendo la sede diplomática.

Frente a estas demandas, De Zela Martínez reafirma la posición del gobierno del presidente José Jerí de no actuar por la fuerza en la Embajada de México. "El Gobierno del Perú no va a ingresar por la fuerza a la Embajada de México en nuestro país, ni siquiera se está considerando", afirmó el canciller.

Por ahora, el proceso continúa en manos de la Segunda Sala Constitucional del Décimo Juzgado de Lima, que admitió el habeas corpus. Si la resolución favorece a Chávez, podría permitirle salir legalmente del país; de lo contrario, su estadía en la sede mexicana se extendería.

Notas relacionadas
Betssy Chávez: Poder Judicial admite a trámite habeas corpus para la entrega inmediata del salvoconducto

Betssy Chávez: Poder Judicial admite a trámite habeas corpus para la entrega inmediata del salvoconducto

LEER MÁS
Brasil asume representación diplomática de México en el Perú tras asilo a Betssy Chávez

Brasil asume representación diplomática de México en el Perú tras asilo a Betssy Chávez

LEER MÁS
Fiscalía formaliza investigación contra Betssy Chávez por presunto tráfico de influencias y negociación incompatible

Fiscalía formaliza investigación contra Betssy Chávez por presunto tráfico de influencias y negociación incompatible

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Juez ordena excarcelar al “Carnicero de los Andes” Telmo Hurtado

Juez ordena excarcelar al “Carnicero de los Andes” Telmo Hurtado

LEER MÁS
Betssy Chávez: Poder Judicial admite a trámite habeas corpus para la entrega inmediata del salvoconducto

Betssy Chávez: Poder Judicial admite a trámite habeas corpus para la entrega inmediata del salvoconducto

LEER MÁS
Norma Yarrow pide a Fernando Rospigliosi cerrar el despacho de José Jerí en el Congreso por exceso de gasto

Norma Yarrow pide a Fernando Rospigliosi cerrar el despacho de José Jerí en el Congreso por exceso de gasto

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ceremonia de arribo en Paita: llegan las unidades navales “Paita” y “Bolognesi”

Thaisa Mcleod lapida a sus críticos tras vencer a Universitario: “Hay gente que se rasca la panza y no sabe qué es este deporte”

Corte de Piura estrecha lazos con programa de estudio de Derecho de la UPAO para impulsar la formación y proyección social

Política

Elecciones Perú 2026: revisa cuándo votar, qué cargos se eligen y quiénes pueden sufragar

Delia Espinoza: JNJ inicia investigación preliminar contra exfiscal por supuesto uso indebido de vehículos oficiales

Congresista Aguayo tiene “albergue” en el que perpetúa el abuso contra niñas al no considerarlas víctimas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones Perú 2026: revisa cuándo votar, qué cargos se eligen y quiénes pueden sufragar

Delia Espinoza: JNJ inicia investigación preliminar contra exfiscal por supuesto uso indebido de vehículos oficiales

Congresista Aguayo tiene “albergue” en el que perpetúa el abuso contra niñas al no considerarlas víctimas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025