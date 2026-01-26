Operan a Martín Vizcarra por segunda vez: expresidente ingresa de emergencia a clínica por problema renal

Martín Vizcarra Cornejo viene siendo intervenido quirúrgicamente por segunda vez este lunes en la Clínica Repromedic, luego de que en horas de la mañana dicho establecimiento informara que el expresidente presentaba una obstrucción total del uréter izquierdo, lo que comprometía seriamente el funcionamiento del riñón afectado. La nueva operación se realiza tras una serie de exámenes especializados que permitieron evaluar una alternativa de tratamiento.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Clínica Repromedic, Vizcarra ingresó a dicho centro de salud por indicación de su médico tratante, tras presentar una falla renal. Luego de la evaluación médica correspondiente, se le practicó una primera intervención quirúrgica, durante la cual se logró liberar satisfactoriamente el uréter derecho, lo que permitió mejorar la función de ese riñón.

Sin embargo, el documento precisa que no fue posible intervenir el uréter izquierdo, porque se presentaba una obstrucción total que afectaba de manera severa el funcionamiento del riñón comprometido. Ante este escenario, el equipo médico indicó que era necesario realizar estudios especiales con contraste, los cuales requerían previamente una mejora en los valores de la creatinina del exmandatario.

Comunicado clínica Repromedic.

Luego de algunos días de tratamiento médico, se alcanzaron las condiciones necesarias para llevar a cabo dichos exámenes. Es por eso que este lunes se realizaron estudios de contraste y una gammagrafía renal, pruebas que permitieron determinar el estado real de la función renal y evaluar la viabilidad de una nueva intervención quirúrgica.

Horas después desde que se difundió el comunicado de la clínica, desde el equipo de prensa del ex jefe de Estado confirmaron que Vizcarra estaba siendo nuevamente ingresado al quirófano, en una segunda operación cuyo desarrollo se encuentra en curso.