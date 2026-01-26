HOYSuscripcion LR Focus

Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori lideran encuestas, Elio Riera en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Operan a Martín Vizcarra por segunda vez: expresidente ingresa de emergencia a clínica por problema renal

El expresidente Martín Vizcarra está siendo sometido esta tarde a una segunda intervención quirúrgica en la clínica Repromedic, luego de que la semana pasada fuera operado de urgencia por una severa complicación renal.

Martín Vizcarra es sometido a una segunda intervención quirúrgica tras perder el riñón izquierdo. Foto: composición LR
Martín Vizcarra es sometido a una segunda intervención quirúrgica tras perder el riñón izquierdo. Foto: composición LR

Martín Vizcarra Cornejo viene siendo intervenido quirúrgicamente por segunda vez este lunes en la Clínica Repromedic, luego de que en horas de la mañana dicho establecimiento informara que el expresidente presentaba una obstrucción total del uréter izquierdo, lo que comprometía seriamente el funcionamiento del riñón afectado. La nueva operación se realiza tras una serie de exámenes especializados que permitieron evaluar una alternativa de tratamiento.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Clínica Repromedic, Vizcarra ingresó a dicho centro de salud por indicación de su médico tratante, tras presentar una falla renal. Luego de la evaluación médica correspondiente, se le practicó una primera intervención quirúrgica, durante la cual se logró liberar satisfactoriamente el uréter derecho, lo que permitió mejorar la función de ese riñón.

JOSÉ JERÍ Y FAVORITISMO CON LAS EMPRESAS CHINAS + ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Sin embargo, el documento precisa que no fue posible intervenir el uréter izquierdo, porque se presentaba una obstrucción total que afectaba de manera severa el funcionamiento del riñón comprometido. Ante este escenario, el equipo médico indicó que era necesario realizar estudios especiales con contraste, los cuales requerían previamente una mejora en los valores de la creatinina del exmandatario.

Comunicado clínica Repromedic.

Comunicado clínica Repromedic.

Luego de algunos días de tratamiento médico, se alcanzaron las condiciones necesarias para llevar a cabo dichos exámenes. Es por eso que este lunes se realizaron estudios de contraste y una gammagrafía renal, pruebas que permitieron determinar el estado real de la función renal y evaluar la viabilidad de una nueva intervención quirúrgica.

Horas después desde que se difundió el comunicado de la clínica, desde el equipo de prensa del ex jefe de Estado confirmaron que Vizcarra estaba siendo nuevamente ingresado al quirófano, en una segunda operación cuyo desarrollo se encuentra en curso.

José Jerí: presentan oficialmente moción de vacancia presidencial por reuniones con empresario chino

José Jerí: presentan oficialmente moción de vacancia presidencial por reuniones con empresario chino

LEER MÁS
Gobierno de José Jerí aplaza por segunda vez la creación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana

Gobierno de José Jerí aplaza por segunda vez la creación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana

LEER MÁS
Empresa relacionada a Zhihua Yang ganó contrato con despacho presidencial: proveedor visitó 3 veces Palacio

Empresa relacionada a Zhihua Yang ganó contrato con despacho presidencial: proveedor visitó 3 veces Palacio

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

