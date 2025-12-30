Betssy Chávez no envió saludo por Navidad a sus seguidores desde la Embajada de México: es un video creado con inteligencia artificial

LO FALSO:

Betssy Chávez envió saludos por Navidad a sus seguidores desde la Embajada de México.

LO VERDADERO:

Tras analizar el video viral con tres herramientas que detectan si un contenido fue generado mediante inteligencia artificial, todas determinaron que el material tiene un 99% de probabilidad de haber sido generado mediante IA.

En redes sociales se viralizó un video en el que aparece la ex primera ministra Betssy Chávez, del gobierno de Pedro Castillo, enviando saludos por las fiestas navideñas desde la Embajada de México en Lima. Sin embargo, el video es falso, ya que fue generado con inteligencia artificial.

El clip se viralizó en la red social Facebook, donde superó los 19.000 “me gusta”, los 1.700 comentarios y fue compartido más de 3.200 veces.

Video generado por inteligencia artificial. Fotocaptura: Facebook.

Video de Betssy Chávez enviando saludos navideños a sus seguidores fue creado con IA

La exfuncionaria Betssy Chávez fue asilada por decisión del gobierno mexicano el 3 de noviembre de 2025, cuando la investigación en su contra por los presuntos delitos de rebelión y conspiración —tras la disolución del Congreso por parte de Pedro Castillo ocurrido el 7 de diciembre de 2022— se encontraba en su etapa final.

Esta situación generó tensiones diplomáticas entre Perú y México, que culminaron ese mismo día con el anuncio del canciller Hugo de Zela sobre la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países. Posteriormente, el gobierno mexicano solicitó al Estado peruano la emisión del salvoconducto para Chávez, un documento esencial que debe otorgar Perú para permitir su salida segura hacia territorio mexicano, conforme a lo establecido en la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954.

El presidente José Jerí anunció evaluar la solicitud para el 7 de noviembre de 2025, basándose en recomendaciones de Cancillería y tratados internacionales. Sin embargo, el gobierno lo dejó en suspenso y nunca lo otorgó, reafirmando que Chávez "no podrá viajar" mientras persistan los procesos penales por rebelión.

Es importante señalar que, el 28 de noviembre, el Poder Judicial sentenció a Betssy Chávez a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión. Hasta la fecha, la exfuncionaria permanece en la embajada de México sin que se le haya otorgado el salvoconducto.

Ahora, respecto al video, el equipo de Verificador de La República analizó el video con tres herramientas especializadas en la detección de contenido generado con inteligencia artificial. En primer lugar, se utilizó la plataforma Hive-Moderation, que ofrece la herramienta AI-Generated Content Detection, una herramienta que examina patrones de manipulación en imágenes y videos mediante algoritmos de reconocimiento facial y análisis de textura. Tras el análisis, el aplicativo concluyo que el material presentaba un 99.8% de probabilidad de haber sido creado con IA.

Video de Betssy Chávez enviando saludos por Navidad desde la Embajada de México fue creado con inteligencia artificial. Fotocaptura: Hive.Moderation

Por otro lado, se utilizó Sightengine, una plataforma que detecta alteraciones digitales mediante aprendizaje automático y análisis de metadatos. Esta herramienta determinó que la imagen tenía un 99% de probabilidad de haber sido generada por inteligencia artificial.

Sightengine concluyó que hay una probabilidad del 99% de que la imagen fuera generada por IA. Fotocaptura: Sightengine.

Asimismo, se utilizó la herramienta "Is it AI?", diseñada para identificar si una imagen fue generada mediante inteligencia artificial. El análisis arrojó que es altamente probable que el contenido haya sido creado con IA, con un nivel de confianza de 99%.

Fotocaptura: Is It AI?

Conclusión:

En síntesis, el video viral que muestra a la ex primera ministra Betssy Chávez enviando saludos por Navidad desde la Embajada de México fue analizado por tres herramientas especializadas en la detección de contenido generado con inteligencia artificial. Todas coincidieron en que el material tiene un 99% de probabilidad de haber sido generado mediante IA. Por lo tanto, el video que muestra a Betssy Chávez enviando saludos por Navidad desde la Embajada de México es falso; fue creado con inteligencia artificial.

