Mesías Guevara: “Pediremos facultades legislativas para eliminar las leyes pro crimen en mi Gobierno”

El candidato a la presidencia por el Partido Morado, Mesías Guevara, es uno de los pocos que propone eliminar las leyes pro crimen en sus primeros 100 días de Gobierno. En ese sentido, pedirá facultades legislativas al Congreso, que es muy probable que será fragmentado. Además, el exgobernador de Cajamarca, considera que la descentralización tiene que consolidarse.

Para enfrentar la criminalidad y el sicariato propone conformar un grupo de élite con fuerzas combinadas, con los mejores policías del Perú, y traer la colaboración internacional, una misión extranjera, para que nos asesoren. Y hacer uso de la inteligencia estratégica. Asimismo, propone poner jueces y fiscales ad hoc, en tema de sicariato y extorsión, para que la investigación y la sentencia sea rápida.

A poco de dos meses de las elecciones presidenciales, ¿cuál es la estrategia que va a seguir para aparecer en las encuestas?

El Partido Morado tiene el mejor plan de gobierno; sin embargo, somos conscientes que el músculo comunicacional está débil, y ahí es lo que vamos a fortalecer, y seguir viajando a nivel nacional a través también de nuestros candidatos al Senado y diputados en todo el país. Vamos hacer que ellos activen con mayor fuerza.

Usted ha sido congresista, ha sido gobernador regional de Cajamarca, ¿cómo busca el apoyo de las regiones?

Una de las propuestas que tenemos con mucha claridad es precisamente el fortalecimiento de la descentralización, teniendo en cuenta a los gobiernos regionales, pero también a los municipios, consideramos que la descentralización tiene que consolidarse, y de esa manera vamos a ganar el apoyo más que de los gobernadores o de las autoridades, de la población.

Pero ¿de qué manera apoyaría la descentralización?

Lo que tenemos que apoyar es hacer que la descentralización tenga mayor autonomía, mayores competencias y capacidades en la ejecución presupuestal, pero también la transferencia. Cuando fui gobernador y promoción de gobernadores, logramos que haya el FONCOR (Fondo de Compensación Regional), y de esa manera hoy ya hay más recursos.

Ahora lo que se quiere para fortalecer una buena gestión es darle mayores recursos humanos, mayor capacitación, y asimismo también generar una carrera pública meritocrática, para que de esa manera haya una sostenibilidad y continuidad de los proyectos de inversión pública que se están dando en toda la región.

Sin embargo, se afronta el problema de que las regiones no usan bien el presupuesto que le da el Estado, ¿no?

Hay que consolidar lo que es el recurso humano, sobre todo en la elaboración de los expedientes, los cuales generan muchos obstáculos, detienen que la inversión pública se dé de manera bastante continua, fluida, y eso se da no solo en los gobiernos regionales, sino también municipales y el propio gobierno nacional.

De llegar a la presidencia, ¿cuáles serían sus primeras medidas en los primeros 100 días?

Lo que nosotros estamos planteando es que en los primeros 100 días tenemos que pedir facultades legislativas para que de esa manera podamos tener la posibilidad de derogar las leyes pro crimen que hoy ha dado este Congreso de la República.

Pero así mismo también consideramos de profunda necesidad que en los primeros 100 días hagamos la aplicación de las leyes que ya existen. Por ejemplo, existe la ley que permite que las mypes puedan vender, o el Estado pueda adquirir el 40% de sus compras a través de las mypes, y eso no se está dando. Si nosotros hacemos cumplir que el Estado compre el 40% de sus compras uniformes, zapatos, lo que sea a las mypes, se generaría un millón de empleos para todos los emprendedores del Perú y eso nosotros sí lo tenemos en nuestro plan de gobierno y creo que somos el único partido que lo tiene en su plan de gobierno con mucha claridad.

Y por otro lado, también consideramos que en el corto plazo tenemos que revisar el tema del ingreso a la Policía Nacional del Perú en las escuelas. Y la Sucamec, donde lamentablemente no hay control de la tenencia de armas, no hay control y vigilancia de las empresas que se dedican a la vigilancia privada.

Por otro lado, también el tema relacionado de fortalecer la meritocracia en los ascensos de coroneles a generales, lo cual hemos visto que ha sido trasgredido.

Para todo eso, ¿necesita usted facultades legislativas?

No. Sobre todo, leyes pro-crimen, eso nada más. Por eso nosotros ahí somos bien claros. Uno en las facultades legislativas y el otro dentro de lo que nos faculta la propia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

El actual Congreso no ha querido eliminarlas las leyes pro crimen. En el caso de usted ¿cómo lo lograría si en un eventual Congreso la mayoría son Fuerza Popular y Renovación Popular?

Nosotros ahí haremos todo el esfuerzo y haremos uso de lo que es de la Constitución, que lamentablemente ha sido cambiada radicalmente por este Congreso, y ahí tenemos que hacer lo que es una fuerza a través de una presión social para que el Congreso nos dé esas facultades legislativas. Y ahí presionaremos de diversas maneras, por supuesto dentro de la ley y la Constitución.

He leído que usted propondría cerrar el Congreso si se convierte en un obstáculo, en el caso, por ejemplo, de las leyes pro-crimen. ¿Usted propondría esto, de cerrar el Congreso si es necesario?

Esa es una medida, es una medida bastante extrema, por eso nosotros, yo he dicho que sí, no dudaría, pero priorizaríamos el diálogo, la propuesta, porque da la importancia de que esa ley tiene que derogarse.

¿Eliminaría todas las leyes pro-crimen o solo algunas?

No, en nuestro concepto todas, porque esas son las que han generado inestabilidad, la criminalidad, la economía ilegal. Es absurdo que se haya eliminado el tema relacionado con la pérdida de dominio, es absurdo que se haya eliminado el protocolo o modificado el protocolo de allanamiento de la colaboración eficaz, lo que significa el lavado de activos, por lo tanto, todos esos temas tienen que derogarse diametralmente, porque al final están muy relacionados entre ellas.

¿Qué es lo que plantea para afrontar la criminalidad?

Consideramos al sicariato y la extorsión, como nuestros enemigos públicos número uno, y es urgente conformar un grupo de élite con fuerzas combinadas, con los mejores policías del Perú, y traer la colaboración internacional, una misión extranjera, para que nos asesoren, traer experiencias internacionales, y de manera paralela también hacer uso intensivo de la inteligencia tanto operativa, táctica, estratégica, y por supuesto la inteligencia artificial, la tecnología, información y comunicación, pero además de ello también consideramos que es urgente que pongamos jueces y fiscales ad hoc, es decir en tema de sicariato y extorsión, para que la investigación y la sentencia sea rápida y no tan garantista como lo que hoy.

Por otro lado, también dentro de ese mismo paquete es urgente que reformulemos el INPE para evitar que sea una coladera, por ejemplo, al monstruo lo han traído de Paraguay, pero lo han puesto en una oficina dorada, y cuál es su oficina dorada, una celda donde ahí está despachando o podría despachar para seguir cometiendo sus fechorías.

Aterrizando lo primero, lo que dice es que traería una misión extranjera y el uso de la inteligencia artificial, para que se pueda entender mejor de qué manera operaría esto

En primer lugar a través de la registro único electrónico de todos los delincuentes, por ejemplo, la otra vez al señor Jerí le preguntaron por un arrestado que estaba con arresto domiciliario y otro detenido y él no sabía dónde estaba y cuando le preguntó tampoco sabía en qué prisión estaba, entonces ahí, por ejemplo, es urgentísimo que se sepa dónde está un detenido X, en qué prisión y en qué celda está, y eso se llama el registro único digital de lo que son los reos, pero además de eso también hacer esos reos de alta peligrosidad y los requisitoriados que están pedidos y que están ya fichados como dice la policía, simple y llanamente tenga un reconocimiento facial a través de las cámaras y eso se puede hacer una coordinación con Interpol, con la misma Policía Nacional de Perú, por eso es muy importante el uso de la digitalización. Pero todavía la policía está muy muy atrasada y es ahí y es ahí que se necesita y se requiere su modernización, su fortalecimiento y en primera instancia contar con esa misión internacional que conocen todos esos temas por haber tenido éxito en otra parte del mundo.

¿Misiones extranjeras se refiere a que al FBI y a otros?

Sí, al FBI, por ejemplo, también podríamos pedir el apoyo de lo que es la parte de la policía de Singapur, la policía inglesa, ahora el Perú tiene varios acuerdos internacionales de apoyo, incluso la misma OTAN, donde Estados Unidos lo ha ingresado al Perú como miembro de la OTAN, pero principal pero no miembro, y lo cual ahí por ejemplo podríamos obtener apoyo de capacitación, asesoría para poder combatir la criminalidad, que dicho sea de paso ya no solamente es nacional, sino transnacional.

¿No sería mejor invertir en lo que es inteligencia policial? Porque eso es lo que todos los expertos apuntan, para desbaratar las bandas criminales.

La inteligencia es fundamental, pero hay que fortalecer un equipo que esté integrada por expertos internacionales y los mejores policías del Perú, al estilo FBI, al estilo Gein, recordemos que en la policía está la Dirincri, está lo que es el Dircote, lo cual debemos de, ya no en la misma plataforma, pero si hay experiencias que en su momento se hicieron, porque ahí que se privilegió la policía de investigaciones, eso es fundamental.

Ahora todas esas estrategias que menciona, están bien definidas, usted ha analizado esto, lo ha conversado con otros expertos, ha analizado cuánto se tendría que invertir en esto.

Sí, eso está en nuestro plan de gobierno, por ejemplo, también en nuestro plan de gobierno consideramos que es importantísimo que construyamos 15.000 celdas nuevas y esas 15.000 celdas nuevas que estarían retribuidas en cinco regiones, ahí tendríamos que focalizar de manera estratégica en su momento, no lo podemos decir en esto todavía, pero eso sí tenemos que verlo. Imagínate que en estos momentos el costo por un reo rodea los mil soles al año, mientras que un niño escolar pierda apenas si invertimos en educación 3.500 soles, por lo tanto, se está malgastando el dinero.

¿Cómo se define usted políticamente?

Yo me defino políticamente como una persona que busca el desarrollo del Perú, donde haya una buena educación, donde haya una buena salud, yo soy impulsor de la inversión pública y la inversión privada, pero con una competencia sin monopolios, y ahí nosotros planteamos también el tema del fortalecimiento de los organismos reguladores, precisamente para evitar los carteles, los monopolios. De esa manera yo me defino una persona que busca el bienestar de todos los peruanos.

¿No derecha, izquierda?

El concepto de derecha, izquierda ya es obsoleta, porque fíjate que en estos momentos en el Congreso todavía están sentados la extrema izquierda y la extrema derecha, como si no ocurriera nada, y se ven como socios estratégicos, porque se han repartido el Perú, unos quieren incendiarlos, los otros quieren saquearlos en su esencia, pero sin embargo ambos, incendiarios y saqueadores, están despachando desde el Congreso.

¿Por qué esta vez se está postulando por el Partido Morado y no por Acción Popular? Usted estuvo militando bastantes años en Acción Popular.

Bueno, yo ya salí de Acción Popular hace tres años, por discrepancias no ideológicas, no con la militancia, sino con las bancadas parlamentarias Merino, la bancada parlamentaria Mari Carmen Alva, y con la dirigencia que lo sostenía. Entonces, sentí, vi que eso ya se había alejado de los principios programáticos de Acción Popular, y encontré eso en el Partido Morado, y que gracias a la invitación del presidente Sagasti, asistí, y ahí estoy ahora militando, y me siento tranquilo y a gusto, porque coincide con mi manera de pensar y actuar.

Otro de los problemas que enfrenta el país es la pobreza monetaria alrededor del 32% de la población en Perú enfrenta carencias como agua, desagüe, vivienda, hacinamiento, ¿no? Estos son alrededor, representan 11 millones de peruanos que viven en carencias graves, ¿no? ¿Cómo enfrentaría este, esta, este problema en un eventual gobierno suyo?

En primer lugar, lo que falta en nuestro país es manejar de manera correcta, eficaz y transparente los recursos. Nosotros planteamos hacer cinco agencias especializadas, como por ejemplo la agencia que tiene que ver con los servicios locales municipales en residuos sólidos, algo que están abandonados.

Por eso, esos temas de agua y saneamiento están a la deriva. Están sin tener un sustento técnico, no tienen ningún sustento financiero, y al final esas obras están abandonadas. Cuando la Contraloría habla de que en el Perú hay muchas obras abandonadas, la mayor cantidad están en agua y saneamiento y en las municipalidades.

Ya, pero ¿cuál sería el paso a seguir para enfrentar esta falta de servicios básicos?

Por eso, por eso le estoy diciendo de que está el tema relacionado de que tenemos que formar esa agencia especializada para formar, ayudar en los municipios en la formulación de sus expedientes, de sus proyectos, y asimismo también garantizar que eso se dé en la elaboración del expediente y la ejecución de la obra de manera transparente. Y para eso, planteamos el fortalecimiento de lo que es el uso de la inteligencia artificial, para evitar actos de corrupción. Cuanta menos corrupción haya, va a haber mayor transparencia, y cuando haya mayor transparencia va a haber eficacia, y de esa manera vamos a continuar con las obras que van a cerrar las brechas que actualmente existen.

Y en cuanto a la economía, no ha crecido mucho en los últimos años. ¿Cómo haría un gobierno suyo también para mejorar nuestro crecimiento económico?

Bueno, lo que nosotros planteamos es hacer, encender motores, encender motores de desarrollo, como el caso las mypes podríamos generar un millón de puestos de empleo, y por otro lado, a través de la agricultura familiar, que también está abandonada.

Ahí hay que darles el crédito agrario, seguro agrario, insumos, y otra actividad muy importante que genera empleo bastante es el turismo. Y por supuesto, no debemos de olvidar el tema de la minería. Hay que también fortalecerla porque actualmente está totalmente desordenada, y en lugar de generar desarrollo, está generando mucha conflictividad social en el país.

¿Cuál es su posición sobre la minería informal? Hace poco el Congreso extendió las concesiones a favor de la minería informal. Eso es un tema también que genera bastante daño al país.

Hay tres tipos, cuatro tipos de minería que yo la califico. Uno es la minería formal, la minería informal, la minería ilegal y la minería criminal. La minería criminal debemos combatirla con lo que es el uso, el enfoque del control territorial para evitar que esta gente siga cometiendo sus fechorías. Por otro lado, la minería ilegal no debería de existir porque esa minería se hace en el área nacional y protegidas.

Y eso la Oefa tiene que hacer su trabajo y nosotros vamos a hacerlo cumplir. En lo que se refiere a la minería informal, ahí tenemos que también reducirla y para evitar la famosa REINFO que ya tiene que concluir ese registro, que es un registro temporal, pero lamentablemente no se está cumpliendo y ahí hay que ser muy estrictos. Hay que fortalecer la ley MAPE y ordenar la gran minería en el tema de las concesiones, tributación, licencia social y tema ambiental.

Con respecto, a la actualización REINFO, ¿puede hacer algo?

Bueno, nosotros no podemos hacer nada hasta el 27 de diciembre que se ha ampliado o hasta el 31 de diciembre que se ha ampliado este año y por lo tanto eso está en manos del Congreso, pero bien entremos nosotros vamos a ir a plantear ya el debate de la ley MAPE.