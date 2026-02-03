Hernando de Soto aparece en los archivos desclasificados sobre Jeffrey Epstein

El economista peruano es mencioando en los archivos desclasificados relacionados al caso del fallecido magnate condenado por delitos sexuales | Composición: Jazmin Ceras / Foto: LR.

El economista Hernando de Soto figura en los archivos obtenidos como pruebas en procesos judiciales que involucran al fallecido magnate Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores y explotación sexual, así como a personas de su entorno. De Soto es mencionado en uno de los correos enviados por un interlocutor desconocido a Epstein, en el que se narra un encuentro con el excandidato presidencial. Esta comunicación fue enviada el 1 de febrero de 2010.

“Me reuní con Hernando de Soto, supuestamente uno de los grandes economistas vivos del mundo. Fue realmente decepcionante; parece un fraude. Tiene una sola buena idea que suena a sentido común y no es del todo original. Además, me invitó a salir, qué desagradable”, se lee en el correo. Posteriormente, el interlocutor manifiesta a Epstein su interés en las solicitudes de patentes en otros países.

En respuesta a este mensaje, Epstein solo envió un correo en el que, sin mayor explicación, menciona a la ciudad de Nueva York.

Correo enviado a Jeffrey Epstein donde se menciona a Hernando de Soto | Foto: Epstein Files.

No es el único archivo del caso Epstein donde se menciona a De Soto

En otro correo enviado por un usuario identificado como “DavidSlade” a Ghislaine Maxwell, la exsocialité británica-estadounidense que se hizo conocida internacionalmente por su papel captando menores en la red de trata sexual de Epstein, se menciona a De Soto como parte de una comitiva que acompañaría al expresidente estadounidense Bill Clinton durante un viaje por distintas zonas de África. Este correo data de septiembre de 2002.

El nombre del economista aparece en una lista junto al de otras figuras, como el actor Kevin Spacey, acusado de abuso sexual, o el empresario Casey Wasserman, como parte de la comitiva que acompañaría el recorrido entre las ciudades de Accra y Kumasi, ubicadas en Ghana.

Correo enviado a Ghislaine Maxwell donde se menciona a Hernando de Soto | Foto: Epstein Files.

La República intentó comunicarse con el economista para conocer si mantuvo algún tipo de relación con Jeffrey Epstein y personas de su entorno. Al respecto, De Soto negó de manera tajante cualquier vínculo con el fallecido financista: “Yo niego categóricamente relación alguna con el señor. Nunca he sido parte de esa vida ni he estado en su casa (…)”, afirmó. Sobre su mención en el segundo correo, en el que se hace referencia a un viaje junto a Clinton, De Soto recordó dicho viaje, pero sostuvo que en ese contexto no entabló relación alguna con Ghislaine Maxwell.

Más nexos entre Epstein y Perú son revelados en últimos documentos

En este último paquete de documentos difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados al caso Epstein también figuran correos electrónicos que aluden a la eventual visita del entonces príncipe Andrés al Perú, en los que se menciona la organización de actividades y encuentros, incluyendo referencias a “chicas”. Los mensajes forman parte de intercambios entre Ghislaine Maxwell y otros contactos del entorno de Epstein.

Dentro de esa correspondencia aparece involucrado el empresario trujillano Juan Esteban Ganoza Temple, quien, en un correo de febrero de 2002, comenta sobre la planificación de un itinerario para Andrés en el país, con propuestas turísticas como Nazca, paseos y almuerzos. En la cadena de mensajes se deslizan comentarios sobre la posibilidad de presentar “chicas”, lo que motivó que Maxwell reenviara el contenido a otra cuenta asociada al entorno del expríncipe. Días después, desde un correo también vinculado a la guía de Epstein, se dejó a criterio de Maxwell y de Ganoza la coordinación de esos contactos, con el pedido expreso de mantener el viaje fuera del escrutinio público.

El empresario trujillano ya había sido mencionado en filtraciones difundidas por el colectivo Anonymous en 2020. En aquel entonces, Ganoza negó cualquier nexo con la red de explotación sexual del magnate. En declaraciones a la prensa, sostuvo que conoció a Maxwell en Nueva York en los años ochenta, pero rechazó haber participado en reuniones, eventos o viajes vinculados a Epstein, y afirmó no haber tenido relación alguna con las actividades ilícitas atribuidas al financista.