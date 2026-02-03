José Luna se reafirma en que López Aliaga le "robó" el partido a Castañeda: "No lo dejaron entrar al velorio"

Sigue el cruce de palabras entre Renovación Popular y Podemos. Durante una conferencia de prensa, el candidato presidencial José Luna anunció que tomará medidas legales contra Rafael López Aliaga por las expresiones que ha realizado en su contra. Además, insistió en que el exalcalde de Lima le "robó" el partido al fallecido Luis Castañeda Lossio.

Si bien ambos personajes nunca han llevado una relación amistosa, la rencilla resurgió cuando el candidato presidencial de Renovación Popular llamó "gánster" a Luna, en referencia a su implicancia en el caso “Los Gángsters de la Política”.

La respuesta no tardó en llegar. José Luna usó un momento de su presentación electoral para insistir en que López Aliaga se apropió del partido Solidaridad Nacional de Luis Castañeda.

Para ello, disculpándose con la familia de Castañeda, contó que en el velorio de este no permitieron el ingreso de López Aliaga y tampoco fue aceptado el arreglo floral que envió.

Antes de iniciar su relato resaltó que nunca había contado ello por respeto a la familia de Castañeda porque conoce a sus hijos desde que eran pequeños.

José Luna asegura que RLA no fue aceptado en el velorio de Luis Castañeda

"El día que se veló a Lucho Castañeda en la Municipalidad de Lima. Ese día estábamos decenas de amigos llorando junto a su ataúd. Ellos son testigos. A (López Aliaga) no lo dejaron entrar. 'Luchín', su hijo, agarró el arreglo floral y lo destrozó, lo despedazó y lo tiró a la basura porque el señor le había robado el partido a su padre, quien quería que el partido siga liderado por un Castañeda", contó.

Agregó que como esa tiene "decenas de historias" con "decenas de testigos".

"El señor sigue mintiendo para que la mentira quede. Yo le pido las disculpas a los hijos de 'Lucho' que, francamente, fueron abusados y atropellados por un desgraciado que no tiene corazón ni alma. Me he quedado callado porque es algo muy personal, pero ahora veo lo que está pasando a otros periodistas o candidatos que digan algo contra este señor porque él denuncia, denigra y ataca, pero yo no le tengo ningún miedo e iré de frente a pecharlo", anunció.