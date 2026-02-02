HOYSuscripcion LR Focus

Elecciones 2026: este es el LINK oficial para conocer tu local de votación este domingo 12 de abril

La ONPE ya habilitó el enlace oficial para que los ciudadanos puedan consultar su local de votación. Si bien el link ya se encuentra activo, la información personalizada de cada elector aún no está cargada, por lo que se recomienda revisar el portal en los próximos días.

ONPE ya habilitó el link para conocer tu local de votación.
ONPE ya habilitó el link para conocer tu local de votación.

A poco más de dos meses de las elecciones generales 2026, la ONPE continúa con la organización del proceso electoral y ya inició la habilitación de sus plataformas digitales para que los ciudadanos puedan acceder a información clave de la jornada electoral del 12 de abril.

Entre estos servicios se encuentra el enlace oficial para consultar el local de votación, herramienta que permitirá a los electores conocer con anticipación el lugar donde deberán emitir su voto. Si bien el portal ya está disponible, la entidad electoral ha precisado que los datos aún se encuentran en proceso de carga, por lo que la consulta individual estará plenamente operativa en los próximos días.

REPRESALIAS POLÍTICAS Y ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La ONPE recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a la habilitación del sistema y verificar su información con anticipación, con el fin de evitar contratiempos el día de los comicios.

¿Cómo verificar tu local de votación para las elecciones 2026?

Para conocer el local asignado para votar en abril, los electores deberán seguir estos pasos una vez que la plataforma esté completamente habilitada:

  1. Ingresa al LINK oficial de la ONPE destinado a la consulta del local de votación. (CLIC AQUÍ)
  2. Coloca tu número de DNI en el campo correspondiente.
  3. Verifica tus datos personales que mostrará el sistema.
  4. Revisa el local de votación asignado, así como la dirección exacta y el distrito donde deberás acudir.
Cabe señalar que los ciudadanos que participaron en el aplicativo 'Elige tu local de votación' recibieron en sus corres registrados la confirmación del establecimiento que eligieron el cual cercano a la dirección consignada en su DNI. En tanto, quienes no realizaron este proceso serán asignados de manera automática, según la disponibilidad definida por la ONPE.

¿Cuál es la multa por no votar o no cumplir como miembro de mesa?

Los ciudadanos que no acudan a sufragar el 12 de abril sin una justificación válida, deberán pagar una multa que varía según el nivel de pobreza del distrito en el que estén empadronados:

  • En distritos catalogados como pobreza extrema: aproximadamente S/27.50 (0,5% de la UIT).
  • En distritos considerados pobres: aproximadamente S/55.00 (1 % de la UIT).
  • En distritos no pobres: aproximadamente S/110.00 (2 % de la UIT).

Los ciudadanos que sean miembros de mesa, ya sean titulares o suplentes, y no se presenten a cumplir su función o la abandonan antes de tiempo enfrentan una multa de S/275.

Estas sanciones buscan garantizar la participación ciudadana en los comicios y que las mesas de votación estén correctamente integradas. Existen procedimientos para presentar excusas o justificaciones ante la ONPE o el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) si tienes motivos válidos para ausentarte, pero deben hacerse dentro de los plazos establecidos.

