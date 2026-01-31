HOYSuscripcion LR Focus

Mesías Guevara sobre gestión de José Jerí frente a la inseguridad ciudadana: "No tiene estrategia"

El candidato presidencial del Partido Morado, Mesías Guevara, cuestionó duramente la actuación del presidente interino José Jerí ante la crisis de inseguridad ciudadana en el país y dijo que carece de un plan claro para frenarla. En la presentación de su equipo técnico, además negó seguridad policial para su campaña y planteó medidas sobre minería ilegal y crimen organizado.

Mesías Guevara criticó la gestión de Jerí frente a la inseguridad ciudadana. Foto: composición LR
Mesías Guevara criticó la gestión de Jerí frente a la inseguridad ciudadana. Foto: composición LR

El candidato presidencial del Partido Morado, Mesías Guevara, cuestionó la gestión del presidente José Jerí frente a la inseguridad ciudadana y afirmó que el Ejecutivo no tiene un rumbo definido. “El presidente, señor Jerí, lamentablemente no tiene ninguna estrategia, no tiene nada claro”, declaró durante la presentación de su equipo técnico.

Para Mesías Guevara, la ausencia de una política clara de seguridad ha tenido consecuencias directas en la vida diaria de los ciudadanos. “La inseguridad ciudadana está generando no solamente muerte y dolor, sino pérdida de millones de soles en el sector público y privado”, sostuvo, al responsabilizar al Gobierno por la falta de resultados.

Mesías Guevara rechazó seguridad policial otorgada a candidatos electorales

Durante su intervención, Mesías Guevara anunció que no aceptará resguardo policial durante la campaña electoral. “Hemos decidido no aceptar seguridad policial”, afirmó. Según explicó, su decisión responde a una postura política frente al rol de la institución. “La policía debe estar al servicio de la ciudadanía, no de los candidatos”, remarcó.

El candidato del Partido Morado también apeló a una convicción personal para justificar su decisión. “Soy cristiano, confío en Dios y confío que Él me cuidará”, declaró ante los asistentes, en un contexto marcado por los ataques y amenazas que enfrentan figuras políticas en distintas regiones del país.

En cuanto a su enfoque frente al crimen organizado, Guevara planteó una posición más confrontacional. “Tenemos que declarar la guerra a dos enemigos públicos: los sicarios y los extorsionadores”, sostuvo. Además, alertó sobre problemas internos en la Policía Nacional. “Hay serias sospechas de que estarían ingresando integrantes de bandas criminales a la Policía” y advirtió que “la meritocracia se ha perdido en los ascensos dentro de la Policía”.

