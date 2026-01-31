Mesías Guevara sobre gestión de José Jerí frente a la inseguridad ciudadana: "No tiene estrategia"

El candidato presidencial del Partido Morado, Mesías Guevara, cuestionó la gestión del presidente José Jerí frente a la inseguridad ciudadana y afirmó que el Ejecutivo no tiene un rumbo definido. “El presidente, señor Jerí, lamentablemente no tiene ninguna estrategia, no tiene nada claro”, declaró durante la presentación de su equipo técnico.

Para Mesías Guevara, la ausencia de una política clara de seguridad ha tenido consecuencias directas en la vida diaria de los ciudadanos. “La inseguridad ciudadana está generando no solamente muerte y dolor, sino pérdida de millones de soles en el sector público y privado”, sostuvo, al responsabilizar al Gobierno por la falta de resultados.

Las declaraciones se dieron en el marco de la presentación oficial de su equipo técnico con miras a las Elecciones Generales 2026. En ese espacio, el candidato buscó diferenciarse del actual manejo del Estado y marcar distancia de las decisiones adoptadas por la administración de José Jerí en materia de seguridad.

Mesías Guevara postula a la Presidencia de la República por el Partido Morado, luego de haber sido exgobernador regional de Cajamarca y excongresista. El partido mantiene su inscripción vigente ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), luego de haber enfrentado cuestionamientos administrativos tras los comicios de 2021, proceso que fue resuelto a su favor y le permitió continuar como organización política habilitada para participar en elecciones.

Mesías Guevara rechazó seguridad policial otorgada a candidatos electorales

Durante su intervención, Mesías Guevara anunció que no aceptará resguardo policial durante la campaña electoral. “Hemos decidido no aceptar seguridad policial”, afirmó. Según explicó, su decisión responde a una postura política frente al rol de la institución. “La policía debe estar al servicio de la ciudadanía, no de los candidatos”, remarcó.

El candidato del Partido Morado también apeló a una convicción personal para justificar su decisión. “Soy cristiano, confío en Dios y confío que Él me cuidará”, declaró ante los asistentes, en un contexto marcado por los ataques y amenazas que enfrentan figuras políticas en distintas regiones del país.

En cuanto a su enfoque frente al crimen organizado, Guevara planteó una posición más confrontacional. “Tenemos que declarar la guerra a dos enemigos públicos: los sicarios y los extorsionadores”, sostuvo. Además, alertó sobre problemas internos en la Policía Nacional. “Hay serias sospechas de que estarían ingresando integrantes de bandas criminales a la Policía” y advirtió que “la meritocracia se ha perdido en los ascensos dentro de la Policía”.