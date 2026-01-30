Papa León XIV se reúne con obispos peruanos en Roma

Obispos de 46 jurisdicciones eclesiásticas del Perú se reunieron con el Papa León XIV en Roma como parte de la visita ad limina apostolorum, programada del 26 al 31 de enero.

Carlos García Camader, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y obispo de Lurín, indicó que el principal objetivo es orar por la paz y el futuro del Perú. Además, en mira a las Elecciones 2026, exhortó que las próximas autoridades brinden unidad al país.

"Oramos para que nuestros futuros líderes sean hombres y mujeres de bien que sirvan a la nación, busquen el bien común y, sobre todo, se esfuercen por unir y sumar, no por restar ni dividir", dijo.

Asimismo, transcendió que los obispos entregaron al Papa un mosaico de la Virgen María y una imagen de Santa Rosa de Lima, patrona de la Policía Nacional del Perú y de América, como detalle. Las piezas serán colocadas en los jardines vaticanos el sábado 31 de enero.