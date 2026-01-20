Patricia Chirinos se aferra a la reelección: presentan apelación ante el Pleno del JNE para revertir fallo

El partido político Renovación Popular ha interpuesto un recurso de apelación contra la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE), la cual declaró improcedente su solicitud de inscripción para la lista de candidatos al Senado del Callao. Esta decisión del JEE del Callao dejaría fuera de la contienda a la actual congresista Patricia Chirinos Venegas, quien encabeza la lista.

En el documento de apelación, el personero legal alterno, Fernando Sandoval Ruiz, sostiene que el JEE incurrió en una "motivación aparente" basada en información incompleta e inexacta. El argumento central del rechazo electoral fue que el partido no habría respetado las normas de democracia interna al designar a Chirinos, supuestamente excediendo el límite permitido de designaciones directas.

Noticia en desarrollo.....