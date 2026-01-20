Patricia Chirinos se aferra a la reelección: presentan apelación ante el Pleno del JNE para revertir fallo
Renovación Popular impugnó la resolución que declaró improcedente la lista al Senado por el Callao, calificando la exclusión como una restricción irrazonable a los derechos de participación política.
- Vocero de motociclistas: "José Jerí repite las mismas medidas populistas de Dina Boluarte frente a la inseguridad"
- JEE Cusco declara improcedente postulación de congresista Luis Aragón a la Cámara de Diputados por Avanza País
El partido político Renovación Popular ha interpuesto un recurso de apelación contra la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE), la cual declaró improcedente su solicitud de inscripción para la lista de candidatos al Senado del Callao. Esta decisión del JEE del Callao dejaría fuera de la contienda a la actual congresista Patricia Chirinos Venegas, quien encabeza la lista.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
En el documento de apelación, el personero legal alterno, Fernando Sandoval Ruiz, sostiene que el JEE incurrió en una "motivación aparente" basada en información incompleta e inexacta. El argumento central del rechazo electoral fue que el partido no habría respetado las normas de democracia interna al designar a Chirinos, supuestamente excediendo el límite permitido de designaciones directas.
TE RECOMENDAMOS
LA MALDICIÓN CHINA DE JOSÉ JERÍ Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
Noticia en desarrollo.....