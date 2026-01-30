Tomás Gálvez archiva investigación contra Dina Boluarte por presunta omisión de funciones en incendios forestales de 2024
Fiscal de la Nación interino archivó investigación, que incluía a exministros del gobierno de Boluarte por presunta omisión de funciones en incendios forestales de 2024 que dejó más 20 fallecidos.
Dina Boluarte y exministros no serán investigados. Foto: composición LR
El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, archivó la investigación preliminar en contra de la expresidenta Dina Boluarte y sus exministros por el presunto delito de omisión de funciones frente a los incendios forestales de 2024 que dejaron más de 20 personas fallecidas.
Noticia en desarrollo...
