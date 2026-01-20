HOYSuscripcion LR Focus

La maldición china de José Jerí y Elecciones 2026 | Sin Guion con Rosa María Palacios
La maldición china de José Jerí y Elecciones 2026 | Sin Guion con Rosa María Palacios     
Maldición china de José Jerí y elecciones 2026 | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Candidata de Avanza País que busca la reelección en el Congreso: "Yo he votado a favor de las propuestas pro crimen’”

Karol Paredes, candidata al Senado, en el programa 'Sin guion' admitió que apoyó iniciativas legislativas vinculadas al crimen, lo que pone en duda su historial como parlamentaria.

Candidata de Avanza País que busca la reelección en el Congreso admite que está a favor de leyes 'pro crimen'. Foto: composición LR
Candidata de Avanza País que busca la reelección en el Congreso admite que está a favor de leyes 'pro crimen'. Foto: composición LR

Karol Ivett Paredes Fonseca, congresista de la República por San Martín para el periodo 2021‑2026 y candidata al Senado por Avanza País para las elecciones generales de 2026, admitió en el programa 'Sin guion' conducido por Rosa María Palacios, su respaldo a diversas iniciativas dentro del paquete conocido como 'leyes pro crimen'. Paredes ha sido parlamentaria desde 2021 por Acción Popular y, tras un periodo como congresista no agrupada, se incorporó a la bancada de Avanza País en 2024.

"Yo he votado a favor de las propuesta pro crimen porque creo, por ejemplo, si tienes una investigación no puede durar más de 2 o 3 años. (Usted está a favor de las leyes pro crimen me lo acaba de decir) Yo sí. A excepción de una, el tema de que no se pueda confiscar los bienes de narcos o que vengan de economías ilícitas, en ese caso yo voté en contra", señaló.

"Yo estoy a favor de ley de pro crimen, yo respeto su posición", insistió.

En un intento por mejorar su postura ante la periodista optó por asegurar que ella no está a favor de la delincuencia. "(Pero nadie puede estar a favor del crimen) ¿Cómo voy a salir a favor de los delincuentes? Pero sí creo que hay que mejorar los procesos", agregó.

PUEDES VER: JEE del Callao declara improcedente lista al Senado de Renovación Popular: Patricia Chirinos queda fuera

Congresista Paredes fue denunciada constitucionalmente por Delia Espinoza

Cabe recordar que la fiscal Delia Espinoza presentó una denuncia constitucional contra Karol Paredes por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias en el caso denominado 'Los Niños', que incluye a más de 20 congresistas y al expresidente Pedro Castillo.

Esta denuncia se sustenta en testimonios del colaborador eficaz Salatiel Marrufo, quien señaló que Paredes le pidió al entonces ministro Geiner Alvarado la inclusión de financiamiento para obras específicas en su región San Martín, como parte de gestiones que terminaron con proyectos incorporados en decretos y leyes durante 2021 y 2022.

"Ya son 3 años y hasta el día de hoy no hay nada. Ese señor que dice que es colaboración eficaz debe demostrar que yo he negociado votos por obras (...) considero que la Fiscalía debe hacer su trabajo de manera responsable (¿No cree que hay un conflicto de interés al haber votado por inhabilitar a Espinoza?) Yo no puedo vivir con que todo el mundo hable que soy una 'niña' más", respondió.

