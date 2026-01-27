HOYSuscripcion LR Focus

Martín Vizcarra seguirá en la cárcel: PJ declaró infundado pedido de suspensión de sentencia

La Sala Penal Nacional declaró infundada la solicitud de la defensa del ex presidente para que cumpla sentencia en libertad mientras se resuelve su apelación.

Martín Vizcarra seguirá en la cárcel: PJ declaró infundado pedido de suspensión de sentencia
Martín Vizcarra seguirá en la cárcel: PJ declaró infundado pedido de suspensión de sentencia

Martín Vizcarra seguirá en la cárcel. La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional rechazó el pedido de su defensa para que cumpla en libertad la sentencia de 14 años de prisión, por el delito de cohecho pasivo propio, mientras se resuelve su pedido de apelación.

