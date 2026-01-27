HOYSuscripcion LR Focus

José Jerí vs. Generación Z y Chávez Cresta en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Política

José Jerí será interrogado por Tomás Gálvez en Palacio este viernes a las 9:00 de la mañana

Fuentes fiscales informan que se le consultará al presidente José Jerí si reitera su posición de entregar su celular. “Si él lo hace de manera voluntaria, no hay ningún problema”, dicen sobre el levantamiento de las comunicaciones.

Las diligencias contra José Jerí son por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias. Foto: composición LR.
Las diligencias contra José Jerí son por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias. Foto: composición LR.

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, interrogará este viernes a las 9:00 de la mañana al presidente José Jerí en las instalaciones de Palacio de Gobierno por las reuniones sostenidas con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.

Fuentes de la Fiscalía informaron a La República que se aprovechará la oportunidad para consultarle al presidente si se ratifica en entregar su celular por la investigación que se le sigue en los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias.

ANALIZAMOS LAS ENCUESTAS + JOSÉ JERÍ Y LAS ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En caso Jerí reitere su disposición en entregar su celular de manera voluntaria, el fiscal Gálvez deberá emitir un oficio a telefónica para solicitar el pedido de información con respecto a sus comunicaciones sin necesidad de una autorización judicial. La misma fuente precisa que solo se puede acceder a sus comunicaciones durante las diligencias preliminares, es decir, en esta etapa en la que se puede investigar a un presidente en funciones.

“Si él lo hace de manera voluntaria, no hay ningún problema”, reitero la fuente de la Fiscalía.

Con respecto a la investigación, la Fiscalía también ha cursado citación para los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong para que declaren en los próximos días en la sede del cercado de Lima en calidad de testigos.

La investigación contra José Jerí inició el jueves 15 de enero, pero en las diligencias también se incluyó a los empresarios Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, investigado por tala ilegal de madera y con una orden de arresto domiciliario vigente.

Cuestionamientos contra José Jerí

Tal como adelantó La República, una de las preguntas que debería responder Jerí es cómo conoció primero al empresario Zhihua Yang, cuál es su vínculo y cuál fue el verdadero propósito de su reunión en el chifa y en el local market Capón.

Asimismo, el presidente también debería declarar desde cuándo conoce a Xiaodong, si mantiene contacto con él durante sus funciones presidenciales y si mantuvo alguna reunión en el Congreso en su labor como parlamentario.

A ello, el mandatario también debería declarar desde cuándo conoce a Xiaodong, si mantiene contacto con él durante sus funciones presidenciales y si mantuvo alguna reunión en el Congreso en su labor como parlamentario, precisan las fuentes.

