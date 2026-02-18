HOYSuscripcion LR Focus

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 18 de febrero, según Jhan Sandoval

Cada signo, desde Aries hasta Piscis, hallará estrategias en su horóscopo de hoy que podrían facilitar decisiones importantes en su vida personal y profesional.

Conoce qué te depara el futuro en tu horóscopo de hoy, 18 de febrero
Conoce qué te depara el futuro en tu horóscopo de hoy, 18 de febrero | Foto: composición LR

El horóscopo de hoy, 18 de febrero, del tarotista peruano Jhan Sandoval trae un nuevo panorama para los doce signos del zodiaco, con señales relacionadas al amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis encontrarán claves que pueden ayudarles a definir si conviene dar un paso adelante, enfrentar cambios o esperar el momento adecuado ante lo que se presenta.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, miércoles 18 de febrero?

  • Aries: No estás encontrando solución a ese problema que te está preocupando. No dejes que tus pensamientos intervengan en el proceso. Todo está tomando su curso y en poco tiempo lo resolverás.
  • Tauro: Tendrás al frente facturas, pagos y temas documentarios que necesitas atender. En el amor, esa persona es tímida y no sabe cómo abordarte. Hoy se aproximará, no actúes con indiferencia.
  • Géminis: Empiezas a ver el fruto de todo tu esfuerzo. Llega dinero y mejoras laborales que no pensaste obtener. En el amor, tienes una energía magnética que atraerá la mirada de muchas personas.
  • Cáncer: Tendrás que desplazarte a varios lugares, será un día agotador, ciertamente lago, pero de buenos resultados. En el amor, si sigues tomando distancia esa persona dará todo por perdido.
  • Leo: Te hacen una propuesta que será muy conveniente si la aceptar. Harás nuevos contactos que serán piezas claves para tus futuros proyectos. En el amor, llega una nueva oportunidad, no la descartes.
  • Virgo: No dejes que el desánimo te haga pasar por alto todo lo pendiente que tienes en agenda, necesitas agilizar y ser más constante. En el amor, alguien que pensaste no volver a ver te buscará.
  • Libra: No estás desamparado frente a ese problema que vienes afrontando, una persona que te aprecia muchos se hará presente y te ayudará a encontrar salidas. Hoy todo empieza a resolverse.
  • Escorpio: Tienes que ser muy sutil si deseas que ese compañero que se muestra un poco obstinado cambie su punto de viste y colabore con tus proyectos. En el amor, no caigas en la monotonía.
  • Sagitario: No puedes decaer, necesitas convertirte en la columna familiar si deseas resolver ese problema que se ha presentado. En el amor, esa persona se muestra más constante y la disculparás.
  • Capricornio: Todo empieza a dar un giro muy positivo, especialmente en los proyectos que sentías tan estancados. En el amor, no dejes que alguna pasión de domine. Luego podrías arrepentirte.
  • Acuario: Llega de manera inesperada una propuesta que debes de tomar, será la alternativa que esperabas para lograr mayor crecimiento profesional. En el amor, no hagas juicios adelantados. Contrólate.
  • Piscis: Un superior que sabe de tu capacidad te hará responsable de cosas que pueden sobrepasar tus posibilidades. No permitas más abusos y pon tus límites. Así evitarás afectar tu salud.
