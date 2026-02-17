Partidos de hoy, miércoles 18 de febrero: horarios y canales de TV para ver fútbol en vivo
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados del Sudamericano de Vóley, Copa Libertadores y Champions League.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, miércoles 18 de febrero del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores y Sudamericano de Vóley), Copa Libertadores y la repesca de la Champions Legue por las señales de canales como ESPN o desde servicios de streaming (Disney Plus) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
Existe mucha expectativa por el debut de Alianza Lima en el Sudamericano de Vóley 2026. Además, Regatas también tendrá acción contra UVIV. En el Viejo Continente, el torneo de clubes más importante del mundo nos regalará los partidazos entre Atlético Madrid vs Club Brugge y Olympiacos.
Partidos de HOY del Sudamericano de Vóley
- Alianza Lima vs BCO República
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: Latina
- Regatas vs UVIV
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: Latina
Partidos de HOY de la Copa Libertadores
- O´Higgins vs Bahía
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: Disney Plus y ESPN
- Barcelona vs Argentinos Juniors
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN y Disney Plus
- Nacional Potosí vs Botafogo
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN y Disney Plus
Partidos de HOY de la Champions League
- Olympiacos vs Bayer Leverkusen
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN y Disney Plus Premium
- Club Brugge vs Atlético de Madrid
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN y Disney Plus Premium