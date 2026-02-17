Partidos de hoy, miércoles 18 de febrero: horarios y canales de TV para ver fútbol en vivo

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, miércoles 18 de febrero del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores y Sudamericano de Vóley), Copa Libertadores y la repesca de la Champions Legue por las señales de canales como ESPN o desde servicios de streaming (Disney Plus) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Existe mucha expectativa por el debut de Alianza Lima en el Sudamericano de Vóley 2026. Además, Regatas también tendrá acción contra UVIV. En el Viejo Continente, el torneo de clubes más importante del mundo nos regalará los partidazos entre Atlético Madrid vs Club Brugge y Olympiacos.

Partidos de HOY del Sudamericano de Vóley

Partidos de HOY de la Copa Libertadores

O´Higgins vs Bahía

Hora: 5.00 p. m.

Canal: Disney Plus y ESPN

Barcelona vs Argentinos Juniors

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN y Disney Plus

Nacional Potosí vs Botafogo

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN y Disney Plus

Partidos de HOY de la Champions League