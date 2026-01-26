IEP: 87% de peruanos rechaza al Congreso y desaprobación se mantiene en niveles críticos

El 87% de los peruanos rechaza la gestión del Congreso de la República, según la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). El estudio confirma que la desaprobación al Parlamento se mantiene en niveles extremadamente altos y consolida al Legislativo como una de las instituciones con peor evaluación ciudadana en el país.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

De acuerdo con la investigación del IEP, la aprobación del Congreso alcanza apenas el 8%, mientras que un 3% de los encuestados prefirió no opinar. Estos resultados muestran que el rechazo ciudadano hacia el Parlamento no muestra señales de retroceso.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ PROTEGIDO POR KEIKO Y PERSECUCIONES POLÍTICAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Fuente: IEP

Tras los últimos episodios de inestabilidad política, la aprobación del Congreso registró una leve variación; sin embargo, casi 9 de cada 10 ciudadanos continúan desaprobando su desempeño, lo que revela que dicho repunte no ha sido suficiente para revertir la percepción negativa que arrastra el Legislativo.

Cabe recordar que el Congreso de la República aprobó una serie de iniciativas que fueron ampliamente cuestionadas por distintos sectores, al considerarse que debilitan la lucha contra el crimen organizado con las llamadas normas 'pro crimen'.

De igual forma, dio luz verde a una norma de amnistía en favor de efectivos policiales y militares investigados por presuntas vulneraciones a los derechos humanos. A ello se suma que el Parlamento desestimó denuncias constitucionales contra la jefa de Estado vinculadas a las más de 50 muertes registradas durante las protestas contra el Gobierno de la vacada Dina Boluarte.

En ese contexto, el Congreso tampoco logró consensos internos frente a los cuestionamientos a su actual conducción. Bancadas como Fuerza Popular y Somos Perú no se sumaron a la moción de censura presentada contra el presidente interino, José Jeri, relacionada con el caso conocido como 'Chifagate' por las reuniones clandestinas del mandatario con empresarios chinos.