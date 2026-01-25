Elecciones 2026: Sepa cuáles son las multas para quienes no acudan a votar
Existen tres tipos de multas de acuerdo a la clasificación económica de los ciudadanos. También hay penalidad para los que omiten ser miembros de mesa, según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
- JNJ no ratifica a Pablo Sánchez como fiscal supremo: sin argumentos entidad cuestiona su desempeño en la Fiscalía
- Endurecen sanciones e incorporan como delitos toda actividad vinculada a minería ilegal
Los ciudadanos que no acudan a votar o ser miembros de mesa en las próximas elecciones presidenciales del 12 de abril recibirán una multa, según informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Existen tres tipos de multa para los que no asistan a sufragar, montos que están fijados en relación a la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) del presente año que asciende a S/ 5,500.
TE RECOMENDAMOS
JOSÉ JERÍ PROTEGIDO POR KEIKO Y PERSECUCIONES POLÍTICAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
PUEDES VER: Campaña Escolar 2026: ¿Cuánto gastarán los padres en útiles escolares?
En los distritos considerados de "pobreza extrema" el monto de la multa es el equivalente al 0.5% de la UIT, es decir S/ 27.50. Mientras que en los distritos catalogados como de "pobreza no extrema", la penalidad por no acudir a sufragar asciende al 1% de la UIT, que equivale a S/ S/55.00.
De otro lado, en aquellas jurisdicciones consideradas como "no pobres" es el equivalente al 2% de la UIT, lo que representa S/110.00.
Y la penalidad para los ciudadanos que no cumplan con asumir como miembros de mesa de sufragio asciende al 5% de la UIT del presente año, es decir S/ 275.00.
Como se recuerda, el domingo 12 de abril se realizarán las elecciones generales para elegir al presidente de la república, a dos vicepresidentes, a 130 diputados y 60 senadores del Congreso bicameral, así como a cinco integrantes del Parlamento Andino.
Mientras tanto, el domingo 4 de octubre se realizarán los comicios para elegir a los gobernadores regionales y alcaldes provinciales y distritales de todo el país.