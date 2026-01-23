HOYSuscripcion LR Focus

Revelan nuevos detalles sobre denuncia a Zambrano, Trauco y Peña
Revelan nuevos detalles sobre denuncia a Zambrano, Trauco y Peña     
Familiares de víctimas en protestas inician Marcha de Sacrificio desde Puno hacia Lima para exigir justicia

La manifestación se concentrará en Lima el 28 de enero. Exigen que Tomás Gálvez revierta la desactivación del Eficavip y sea ese grupo de trabajo el que continúe con la investigación de las muertes en protestas.

Familiares de víctimas en protestas inician Marcha de Sacrificio desde Puno hacia Lima para exigir justicia
Familiares de víctimas en protestas inician Marcha de Sacrificio desde Puno hacia Lima para exigir justicia

Este 23 de enero inició la Marcha de Sacrificio realizada por los familiares de las víctimas de la masacre 2022-2023, cuando la represión policial provocó la muerte de 50 personas y dejó heridas a más de mil.

De acuerdo con Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Deudos de los Fallecidos, la decisión se tomó tras la desactivación del Equipo Especial para casos con víctimas durante las protestas sociales (Eficavip), lo que significó que se vulnere la investigación de los diferentes casos.

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

"Al tener conocimiento de la desactivación, el 10 de enero se determinó realizar una marcha de sacrificio a la capital porque no es la primera vez que ponen obstáculos para alcanzar justicia. Desde el primer día de las investigaciones, cuando Patricia Benavides lideraba el Ministerio Público, hubo obstrucciones", comentó Samillán a La República.

Precisó que para los deudos de las víctimas de protestas significó "un golpe muy duro" porque en "la semana (de la desactivación) ya se entraba en el control de acusación y se iba a informar sobre quién era el responsable de la muerte de un compañero en Ayacucho, pero para evitar ello se desactivó el Eficavip".

"Todas las acciones que hace (Tomás Gálvez) no nos desanima en este camino a la justicia ni detenernos. Lo mismo para el señor Rospigliosi, quien tiene injerencia en las audiencias del Poder Judicial, lo que estaría generando miedo en todos los jueces. Pido que se respete la independencia de instituciones para no terminar en un manto de impunidad", agregó.

En ese sentido, dejó claro que el objetivo de la manifestación es que el fiscal de la Nación interino revierta la decisión de desactivación.

Manifestación se concentrará en Lima el 28 de enero

La fecha estimada en la que llegarán a Lima será el 28 de enero. Días, antes el 25 de enero se reunirán con otras organizaciones en San Vicente de Cañete.

Tras partir de Juliaca este 23, se dirigirán hacia Yocará (Puno) donde tomarán un bus rumbo a Arequipa, en esta ciudad protestarán en la ciudad con especial énfasis en las instituciones. Después de ello, partirán a Cañete. Durante todo el trayecto se espera que se vaya sumando mayor cantidad de personas.

"No estamos solos. En la capital, en el valle del Tambo (Arequipa), en Cañete, ya nos esperan compañeros que se sumarán a la marcha. Eso que lo sepan", resaltó.

"Desde Cañete a Lima estaremos recorriendo más de 140 kilómetros. Habrán niños huérfanos, madres de más de 70 años que han perdido a sus hijos o mujeres que perdieron a sus esposos. Muchas personas mayores, incluso, han fallecido sin obtener la justicia que tanto esperaban", lamentó.

También, no descartó que se realice una huelga de hambre en Lima, pero precisó que es una medida que será evaluada dependiendo de la atención y apertura al diálogo que brinden las autoridades.

Desde Arequipa también exigen justicia: “Nos dijeron terroristas y nos discriminaron”

De igual forma, en Arequipa también permanece el pedido de justicia. Uno de los manifestantes contra el Gobierno de Dina Boluarte, indicó que, en esa oportunidad (enero 2023) cuando fueron liberados la Policía los obligó a firmar documentos donde indicaban que habían recibido buen trato. "Algunos se negaron y otros tuvieron que firmar porque efectivos les habrían apuntado con armas para que lo hagan", refirió a este medio.

“Nos ponían el arma en la mesa otro me apuntaba solo me quedaba firmar, una chica de la UNSA, hasta la fecha tiene miedo declarar pero sabemos que se traumó y dañaron su salud mental, la volvieron loca”, agregó.

Por su parte, otro de los manifestante relató los adjetivos discriminatorios de los que fueron víctimas. "Nos lanzaron bombas lacrimógenas, nos quitaron celulares, plata, nos encañonaron, diciéndonos serranos, indios, cholos, terroristas y cuando nos encarcelaron no podíamos respirar por el calor éramos varios”, dijo.

En memoria de ellos, de las víctimas y en defensa de su dignidad, se realizó una marcha en Arequipa el 21 de enero último.

