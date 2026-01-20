HOYSuscripcion LR Focus

Política

Prefecto de Puno designado por José Jerí es rechazado por comunidades: "No lo queremos, ni a sus representantes"

Autoridades originarias advirtieron que los subprefectos a lo que designe también serán rechazados en comunidades. Consideran que cuestionamientos contra José Jerí no le dan legitimidad para tener un representante político en Puno.

Nuevo prefecto de Puno fue designado por el presidente interino José Jerí.
Nuevo prefecto de Puno fue designado por el presidente interino José Jerí.

El nuevo prefecto de Puno, y representante político del gobierno Hernán Larico Vera, juró al cargo y como es de ley, lo hizo ante el presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno, Benny Álvarez.

El Consejo de Autoridades Originarios de Puno, José Gutiérrez Sancho, no lo tomó a bien la designación Larico Verán y anunciaron que, consecuentes en su posición de rechazo al Congreso, no aceptarán a los subprefectos que designe porque los consideran como informantes del gobierno de turno.

“A este señor no lo aceptamos. Representa a José Jerí, designado por el Congreso, Congreso que protegió a Dina Boluarte. Es decir, es más de lo mismo. Es decir es un personaje que no significa cambio. Los subprefectos que designe no serán recibidos en las comunidades por determinación pública. Por determinación de los pueblos originarios. Así como hemos rechazo a los subprefectos del gobierno de Boluarte, así también rechazaremos a los que sean elegidos”, dijo,

Recordó que los últimos cuestionamientos contra el mandatario no le dan legitimidad para tener un representante político en Puno, una región que durante más de cuatro meses protestó contra el Congreso y contra Dina Boluarte.

“Ese señor no tiene moral. Ya lo dijo uno de sus colegas que falleció, Carlos Anderson, que José Jerí, es un lobista. Y eso explica por qué se reunió con un empresario chino que tiene intereses económicos en el Perú. No lo queremos a él ni a sus representantes políticos” precisó.

