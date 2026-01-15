RPM sobre amenaza de López a Aliaga a periodista de La República: "Si esta persona gana la presidencia, ¿qué nos queda?
Palacios denunció en Sin guion un nuevo acto de hostigamiento por parte de Rafael López Aliaga contra la prensa, tras una investigación sobre irregularidades en su patrimonio.
- RMP sobre Jerí por reunión secreta con empresario chino: "Usted está más manchado que mantel de chifa"
- RMP sobre aumento de delincuencia: "Jerí tiene delirios al decir que delincuentes se sincronizan para desestabilizarlo"
Rosa María Palacios en Sin guion denunció un nuevo episodio de hostigamiento contra la prensa por parte del exalcalde de Lima y candidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, a raíz de una investigación periodística que expone presuntas irregularidades en su patrimonio. La periodista advirtió que este tipo de expresiones no solo buscan intimidar a reporteros específicos, sino que forman parte de un clima de agresión sistemática contra el periodismo de investigación en el país.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
"Nuevamente, Rafael López Aliaga amenaza de muerte a otro periodista (Ángel Páez), y esta vez ha sido el turno de Ángel Páez. “Yo le perdono la vida a todo periodista, menos a Ángel Páez”, dijo. ¿Por qué? Porque Ángel Páez ha realizado una investigación sobre el patrimonio de Rafael López Aliaga y ha determinado que no ha declarado una empresa que existe con el mismo nombre en dos países. Existe en el Perú y también en Panamá, y una de ellas mantiene una deuda millonaria con la SUNAT, al menos según los registros de la propia entidad"
TE RECOMENDAMOS
TRIUNFO CONTRA EL CONGRESO Y POLÍTICOS EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Palacios sostuvo que una investigación de esta naturaleza debería recibir una respuesta pública y sustentada con documentos, pero que, en lugar de ello, ha derivado en amenazas de muerte.
"Una investigación de este tipo debería merecer una respuesta pública y documentada. Lo que ha provocado, en cambio, es una amenaza de muerte. Recordemos que no hace mucho López Aliaga afirmó que se iba a “cargar” a Gustavo Gorriti. En mi caso, los insultos han sido innumerables, al igual que las hordas de trolls que envía a diario y que bloqueo, muchas veces con risa, porque son incontables. Supongo que a eso dedica el dinero que le entrega el Estado peruano: a contratar trolls. Ese es el ambiente en el que viven hoy los periodistas en el Perú. Y si estas personas llegan a la presidencia (...) ¿qué nos queda?", agregó.