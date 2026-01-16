HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

RMP sobre Jerí por decir que no es como Pedro Castillo: "Peor aún, si sabe de leyes no se puede reunir clandestinamente"

Palacios advierte que la relación entre Jerí y el empresario chino es alarmante y señala que las declaraciones del mandatario podrían incrementar la gravedad del caso.

Rosa María Palacios critica recientes declaraciones del presidente interino José Jerí. Foto: composición LR
Rosa María Palacios critica recientes declaraciones del presidente interino José Jerí. Foto: composición LR

Durante el programa Sin guion, la periodista Rosa María Palacios cuestionó la situación que enfrenta el presidente de la República, José Jerí, por la reunión que sostuvo de manera encubierta con un empresario chino vinculado a contratos con el Estado. Cabe recordar que el mandatario afirmó que él sí conoce de leyes. "No comparemos... yo no soy Pedro Castillo, ni soy profesor. Soy abogado, sé las leyes, sé lo que debo hacer y lo que no", dijo.

"José Jerí, nuestro presidente de la República, también enfrenta problemas porque ya no saben qué hacer para evitar que se hable de su visita encapuchado a un chifa. Cada vez se conoce más sobre las andanzas del empresario chino de perfil hiperbajo, que no quiere aparecer en ningún espacio público, no quiere dar respuestas ni exponerse, pero que realiza grandes negocios con el Estado", sostuvo Palacios.

PUEDES VER: JNE deja oficialmente a Sandra Castro fuera de las Elecciones 2026 por no renunciar al Ministerio Público

En esa misma línea, la periodista sostuvo que la relación entre el empresario chino y el jefe de Estado resulta cuestionable por el tipo de declaraciones que el propio mandatario ha realizado para intentar deslindar responsabilidades. Según menciona, lejos de aclarar la situación, sus palabras refuerzan la gravedad del caso y abren la posibilidad de una eventual infracción legal.

"Este empresario mantiene una vinculación muy directa con José Jerí. Anteayer, el mandatario hizo una declaración abiertamente despectiva: “Yo no soy Pedro Castillo, yo no soy maestro. Yo sí sé de leyes”. La afirmación resulta aún más grave, porque si sabe de leyes, no puede reunirse de manera clandestina con un proveedor del Estado. No solo se ve mal, sino que podría constituir perfectamente una conducta delictiva, tal como ha quedado expuesto hoy", agregó.

RMP sobre amenaza de López a Aliaga a periodista de La República: "Si esta persona gana la presidencia, ¿qué nos queda?

RMP sobre Jerí por reunión secreta con empresario chino: "Usted está más manchado que mantel de chifa"

RMP sobre aumento de delincuencia: "Jerí tiene delirios al decir que delincuentes se sincronizan para desestabilizarlo"

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Absalón Vásquez tiene condena por corrupción, debe S/1 millón y no puede ser candidato

Fiscal Chávez Cotrina cuestiona propuesta de Jerí de entregar compensación económica a víctimas de extorsión: "Podría crear falsas víctimas"

Estados Unidos financiará a Perú con US$1.500 millones para equipar la base naval del Callao

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga: JNE definirá candidaturas presidenciales para Elecciones 2026

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

