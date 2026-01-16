Durante el programa Sin guion, la periodista Rosa María Palacios cuestionó la situación que enfrenta el presidente de la República, José Jerí, por la reunión que sostuvo de manera encubierta con un empresario chino vinculado a contratos con el Estado. Cabe recordar que el mandatario afirmó que él sí conoce de leyes. "No comparemos... yo no soy Pedro Castillo, ni soy profesor. Soy abogado, sé las leyes, sé lo que debo hacer y lo que no", dijo.

"José Jerí, nuestro presidente de la República, también enfrenta problemas porque ya no saben qué hacer para evitar que se hable de su visita encapuchado a un chifa. Cada vez se conoce más sobre las andanzas del empresario chino de perfil hiperbajo, que no quiere aparecer en ningún espacio público, no quiere dar respuestas ni exponerse, pero que realiza grandes negocios con el Estado", sostuvo Palacios.

En esa misma línea, la periodista sostuvo que la relación entre el empresario chino y el jefe de Estado resulta cuestionable por el tipo de declaraciones que el propio mandatario ha realizado para intentar deslindar responsabilidades. Según menciona, lejos de aclarar la situación, sus palabras refuerzan la gravedad del caso y abren la posibilidad de una eventual infracción legal.

"Este empresario mantiene una vinculación muy directa con José Jerí. Anteayer, el mandatario hizo una declaración abiertamente despectiva: “Yo no soy Pedro Castillo, yo no soy maestro. Yo sí sé de leyes”. La afirmación resulta aún más grave, porque si sabe de leyes, no puede reunirse de manera clandestina con un proveedor del Estado. No solo se ve mal, sino que podría constituir perfectamente una conducta delictiva, tal como ha quedado expuesto hoy", agregó.