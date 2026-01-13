Rosa María Palacios en Sin guion comentó sobre lo revelado por Cuarto Poder en el que se observa al presidente Jerí sosteniendo una reunión secreta con un empresario chino vinculado a Nicanor Boluarte. Palacios criticó el accionar del mandatario quien fue a esta reunión de la cual no quedó ningún registro oficial.

"Ahora resulta que el señor presidente de la República es organizador de eventos. Como decía ayer, parece que se va a meter dentro del dragón chino y dar vueltas por el Día de la Amistad Perú–China. Si se quiere hacer algo especial, eso le correspondería al ministro de Cultura, ni siquiera al canciller, que tiene asuntos mucho más importantes que atender, o a una dirección especializada en relaciones con el Asia-Pacífico", dijo.

Lo que no resulta creíble es que el presidente de la República vaya encapuchado, de noche, a las diez del 26 de diciembre, se quede hasta la medianoche en un chifa y pretenda que todo fue para hablar del Día de la Amistad Perú–China, y además con un proveedor del Estado que mantiene deudas con el propio Estado", sostuvo.

Asimismo, refirió que es un tema que se ha tornado oscuro pues el empresario es cercano del hermano de, hasta hace poco, la presidenta Dina Boluarte. Además, el empresario ha tenido varios contratos con el Estado.

"El 26 de diciembre, a la medianoche, comiendo chifa a solas con su amigo, de quien además existe registro de ingreso al Congreso para un evento organizado por el señor Jerí desde 2024. Se trata de un personaje que viajó en la comitiva de Dina Boluarte a China y que, además, es empleador —o al menos lo ha sido hasta hace muy poco— del hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte. Hablamos, además, de un proveedor del Estado que emplea al hermano de la presidenta y expresidente de la República, mientras ella se mantiene en el cargo. No, no. Usted está más manchado que mantel de chifa después de comer", agregó.