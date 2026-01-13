HOYSuscripcion LR Focus

Estas líneas de transporte acatarán el paro mañana
Estas líneas de transporte acatarán el paro mañana     Estas líneas de transporte acatarán el paro mañana     Estas líneas de transporte acatarán el paro mañana     
Fernando Rospigliosi minimiza reunión no oficial entre José Jerí y empresario chino: "Le gusta el chifa, pues, déjenlo"

Además, sostuvo que le resulta "absurdo" promover una moción de vacancia contra el mandatario ante la cercanía de las elecciones. 

Fernando Rospigliosi minimiza reunión no oficial entre José Jerí y empresario chino. Foto: captura de pantalla/SJL TV/Punto Final
Al ser consultado por la reunión no oficial entre José Jerí y el empresario chino, el congresista Fernando Rospigliosi minimizó el hecho y expresó: "Le gusta el chifa, pues, déjenlo", en declaración al medio SJL TV. En otro momento, sostuvo que le resulta "absurdo" promover una moción de vacancia contra el mandatario ante la cercanía de las elecciones.

De acuerdo con un reportaje de Punto Final, la reunión entre Jerí y el empresario Zhihua Yang se concretó el 26 de diciembre último en un chifa ubicado en San Borja. Al evento, el dignatario acudió en el 'cofre' presidencial y encapuchado para ocultar su identidad. Desde Presidencia, confirmaron la reunión y explicaron que la vestimenta tenía por objetivo evitar que le pidan fotos a la alta autoridad.

Frente a ese escenario, el congresista Segundo Montalvo anunció que presentará una moción de vacancia. "Hoy día termino la moción de vacancia, el presidente debe ser vacado. Algo gravísimo. Por primera vez en la historia del país un presidente encapuchado. Hoy termino la moción de vacancia, hoy incluyo esa parte en la que sale encapucado, creo que todos los congresistas debemos firmar, no podemos tener un presidente presuntamente metido en actos de corrupción. Y dice que fue para que le pidan fotos, una declaración incoherente", manifestó a la prensa.

Por su parte, Jaime Quito de la Bancada Socialista aseguró que de presentarse la moción de vacancia estaría dispuesto a firmarla. Quito resaltó que el tema de la inseguridad ciudadana, que Jerí dijo que iba a tener como prioridad, no se ha reducido y que por el contrario, ahora vemos reuniones clandestinas. Asimismo, solicitó citar al presidente a la Comisión de Fiscalización para que aclare la situación.

Rospigliosi rechazó la posible moción de vacancia. “En lo personal me parece absurdo, estando a pocos meses de las elecciones. Después de todo un periodo convulso que hemos tenido en el país en los últimos años y en los últimos meses”, refirió a la prensa.

“No adelantemos opinión sobre el tema. Era otra cosa lo que hacía Pedro Castillo, es muy diferente”, agregó, en referencia a las reuniones del expresidente en la casa de Sarratea.

