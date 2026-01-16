JNE deja oficialmente a Sandra Castro fuera de las Elecciones 2026 por no renunciar al Ministerio Público

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó la exclusión de Sandra Elizabeth Castro Castillo, candidata al Senado por el Partido Morado, al determinar que no cumplió con el requisito legal de renunciar a su cargo en el Ministerio Público para participar en las elecciones generales 2026.

"Confirmar la Resolución N.º 00001-2026-JEE-LIC2/JNE, del 2 de enero de 2026, emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2, en el extremo que declaró improcedente la solicitud de inscripción de doña Sandra Elizabeth Castro Castillo, candidata al Senado por el distrito electoral único nacional, en el marco de las Elecciones Generales 2026", se lee en la resolución.

Castro declaró desempeñarse como fiscal adjunta provincial penal y presentó una solicitud de licencia sin goce de haber. Sin embargo, el máximo tribunal electoral sostuvo que esta medida no equivale a la renuncia exigida por el artículo 113 de la Ley Orgánica de Elecciones, que obliga a los miembros del Ministerio Público a desvincularse del cargo seis meses antes del proceso electoral.

En su resolución, el JNE precisó que la licencia solo suspende de manera temporal el vínculo funcional, mientras que la renuncia implica su extinción definitiva, condición que la norma pide obligatoriamente para garantizar la neutralidad y la independencia de las instituciones del sistema de justicia.

El organismo electoral también recordó que la Constitución prohíbe a jueces y fiscales participar en política, por lo que no corresponde admitir interpretaciones alternativas ni excepciones no previstas expresamente en la ley. En ese sentido, indicó que carece de competencia para validar mecanismos distintos a la renuncia formal.

Con este fallo, el JNE dejó firme la improcedencia de la candidatura de Sandra Castro, decisión que tiene carácter definitivo y no admite recurso alguno, lo que cierra su participación en la carrera al Senado en las Elecciones Generales 2026.