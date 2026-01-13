HOYSuscripcion LR Focus

APRA: JEE declaró improcedente lista de candidatos de diputados para peruanos en el extranjero

Según el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2, el partido aprista no presentó el comprobante de pago requerido al momento de la inscripción. Sin embargo, el APRA apeló la decisión ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.

El JEE de Lima Centro 2 observó la lista de candidatos a diputados para peruanos en el extranjero del APRA. Foto: Composición/LR
El JEE de Lima Centro 2 observó la lista de candidatos a diputados para peruanos en el extranjero del APRA. Foto: Composición/LR

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 declaró improcedente la lista de candidatos para la Cámara de Diputados para peruanos en el extranjero del Partido Aprista Peruano (APRA) con miras a las Elecciones 2026. De acuerdo con la resolución n.º 00048-2026-JEE-LIC2/JNE, la organización política no presentó el comprobante de pago que se solicitó dentro del plazo establecido para formalizar su inscripción.

El JEE de Lima Centro 2 recordó que el 26 de diciembre declaró inadmisible la lista de candidatos debido a que se advirtieron múltiples observaciones sobre el comprobante de pago y a ciertos postulantes. Por ello, se concedió dos días de plazo para subsanar los mencionados errores bajo el apercibimiento de declarar improcedente la solicitud de inscripción.

El organismo electoral enfatizó que la personera del partido presentó la subsanación de la observación. Sin embargo, dice el JEE, el comprobante de pago de la tasa correspondiente "no contiene los datos de información completos, siendo que la evidencia se encuentra cortada".

En esa misma línea, el ente electoral mencionó que la organización política no cumplió con presentar el comprobante de pago, "a pesar de haber sido debidamente notificada".

"En consecuencia, al no haber cumplido con adjuntar el comprobante de pago conforme al numeral 33.10 del artículo 33 del Reglamento (Resolución N.° 0164-2025-JNE), la observación se declara no subsanada", se lee en el documento.

Resolución del JEE de declarar inadmisible la lista de candidatos para el extranjero del APRA.

Resolución del JEE de declarar inadmisible la lista de candidatos para el extranjero del APRA.

