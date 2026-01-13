HOYSuscripcion LR Focus

Política

Piura: pleno del concejo suspende por unanimidad al alcalde de La Unión

Regidores señalaron que la autoridad edil habría incurrido en una falta grave al hacer uso de un vehículo que no había sido aprobado por el consejo.


Burgomaestre señaló que se mantendrá a la espera del pronunciamiento del JNE. Créditos: difusión.
El pleno del concejo del distrito de La Unión, en la región de Piura, votó por unanimidad la suspensión del alcalde encargado Ruperto Fernández Sernaqué por un periodo de 30 días calendario. Esto luego de que la regidora Kattia Flores Morales presentará el pedido argumentando que el burgomaestre habría cometido una falta grave al cometer presuntas infracciones del Reglamento Interno del Consejo Municipal y la Ley Orgánica de Municipalidades.

Puedes ver: Familia de joven soldador de 24 años que fue asesinado en Piura organiza marcha: "Ni una muerte más"

Según la denuncia, la autoridad edil habría vulnerado las normas al gestionar la donación de un vehículo marca Jeep, de placa AHK-122. La regidora Flores Morales sostuvo que en sesión de concejo se desestimó el uso del vehículo por falta de información. Pese a ello, se habría empleado la camioneta y solicitado presupuesto para su mantenimiento.

"El código de ética enmarca que se puede sancionar al alcalde por un periodo de 30 días calendario por comisión de falta grave", aseveró la funcionaria.

Alcalde responde

Fernández Sernaqué se defendió apuntando que en la sesión de concejo no habría logrado un acuerdo sobre el futuro de la donación, ya que se produjeron cinco abstenciones por parte de los regidores.

“No hubo acuerdo de concejo y Foncodes nos dijo que se hacía como una transferencia directa (no como donación). Yo no he cometido falta alguna como (los regidores) sustentan.”, declaró.

Asimismo, afirmó que no se habría logrado demostrar la existencia de dolo o negligencia grave en su actuar, requisitos que considera indispensables para aprobar su suspensión.

Puedes ver: Detienen a extranjero con explosivos en Piura: confesó que le pagarían S/100 para atacar un gimnasio

Por otro lado, el burgomaestre apuntó que el Reglamento Interno del Concejo Municipal a la fecha no ha sido publicado oficialmente, por lo que no se podría hacer uso de este para sustentar la falta de la que se le acusa. En esa línea, señaló que, aunque el concejo aprobó el reglamento en el año 2023, este habría pasado por una serie de modificaciones que no volvieron a ser revisadas por los regidores y por ello la secretaria general de la comuna no habría dispuesto de su publicación.

El alcalde señaló que se mantendrá a la espera de la respuesta del Jurado Nacional de Elecciones respecto a la decisión votada este lunes 12 de enero por el concejo municipal.

