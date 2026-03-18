Arqueología del rock peruano (1964-1974): los años maravillosos

Desde finales de los 2000, hay un rescate progresivo de una de las etapas más interesantes y a la vez aún no muy conocidas del rock peruano. Nos referimos al rock producido entre los años 60 y 70. En este periodo confluyeron propuestas personales y bandas, sin dejar de tener en cuenta que lo que llamamos rock peruano no nació en ese periodo, sino algunos años antes. Esta atención al rock peruano de ese periodo ha sido consignada en publicaciones orgánicas, como Demoler de Carlos Torres Rotondo. E igualmente en álbumes antológicos y compilatorios.

Cuando hablamos de rock peruano de los 60 y 70, pensamos en Los Saicos, Pax, Los Shain´s, Los Belking´s, Traffic Sound, Telegraph Avenue, The Mad´s, Los Holy´s, etc. El arco temporal en cuestión podría ser visto como los años maravillosos del rock peruano. No perdamos de vista el contexto de época, muy agitado en lo político y polarizado en lo ideológico. Había que desfogar ante la proximidad del fin del mundo, que era una de las narrativas en boga entre los jóvenes.

Hace muchos años un amigo me comentó de la existencia de un muy buen disco de vinilo compilatorio sobre esos años. Me refiero a Back to Peru (The Most Complete Compilation Of Peruvian Underground 64-74), el cual está disponible en YouTube.

Estamos ante 35 canciones (una por grupo) que nos brindan un gran mural sonoro, en donde destacan temas como 'Abrázame Baby' de Los York´s, 'Te amo' de Los Silvertons, 'Funky Man' de Black Sugar y 'Sonido amazónico' de Los Mirlos.

Back to Peru salió en el 2002. Esta es una producción del sello discográfico Vampi Soul. Si algo resulta irrefutable es la chambaza que demanda reunir en un disco de vinilo los temas más representativos de esos conjuntos, lo cual equivale a un largo y provechoso viaje por el túnel del tiempo, en el que se ha sabido escoger bien, puesto que resalta la ausencia de lo que se conoce como 'hueso'. En Back to Peru hay harta carne.

Traffic Sound. Foto: Difusión.

Por lo dicho, puede pensarse que Back to Peru es para coleccionistas, para infatigables melómanos que gozan del sonido de la 'canchita' que produce la aguja de la alta fidelidad. Sin embargo, también circula la versión con dos CD, la cual puede conseguirse vía Amazon y en algunos espacios de resistencia musical ubicados en el centro de Lima.

Ninguna compilación es perfecta, ni siquiera una tan extraordinaria como esta. Qué paja hubiera quedado si se incluían dos temas de algunos grupos, tal y como ocurre con Traffic Sound y la faltante 'Chicama Way', pero no importa, siempre será un placer sentir en el rostro los anaranjados y tibios rayos solares mañaneros bajo la custodia de 'Meshkalina'.

Sobre el rock peruano de aquellos años maravillosos circulan muchas leyendas. Si el rock peruano fue el mejor de Sudamérica, es cuestionable, pero lo que no es cuestionable es que hubo propuestas signadas por la alta calidad musical. Tal es el caso de The Mad´s. Pero más allá de las leyendas, más allá de las comparaciones entre el rock de antes y el rock peruano de hoy (aquí el juez es el sentido común), habría que preguntarnos por qué no se pudo desarrollar una industria musical desde ese periodo dorado. En la historia del rock peruano hay no pocos vacíos. El rock peruano no empezó en los 80. La tradición del rock peruano tiene raíz, desarrollo, picos y caídas, calidad y proyectos olvidables. Todo este material musical está en internet, listo para ser devorado y explorado.