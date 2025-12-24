HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo
Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     
Política

Cardenal Carlos Castillo envía mensaje por Navidad: “Vivimos en un mundo que cada vez se encierra en sí mismo”

El Cardenal resaltó que su mensaje por Navidad va dirigido a todo el país, a la comunidad cristiana y a todas las personas de distintas religiones, orientaciones y pensamientos.

Cardenal Carlos Castillo envía mensaje por Navidad: “Vivimos en un mundo que cada vez se encierra en sí mismo”. Foto: difusión
Cardenal Carlos Castillo envía mensaje por Navidad: “Vivimos en un mundo que cada vez se encierra en sí mismo”. Foto: difusión

El cardenal Carlos Castillo envió un mensaje por Navidad a todos los peruanos. Durante su discurso, publicado en la página oficial del Arzobispado de Lima, exhortó a la ciudadanía a acercarse a "los últimos del mundo", teniendo en cuenta que este tiende a "encerrarse en sí mismo" y se deja de lado las necesidades de los demás.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"La fe cristiana es una fe siempre comprometida con los que más sufren, que además sufriendo ellos también sufrimos todos. El Señor nos interpela, nos llama y nos acompaña para que podamos sentir que no nos está recriminando ni amenazando. Esta noche es para acoger a este pequeño y a los pequeños del mundo, a los últimos del mundo que son quienes nos dicen "abre la mano y acompaña a la humanidad"", manifestó.

TE RECOMENDAMOS

JUICIOS DE FIN DE AÑO Y ENREDADOS PRESIDENCIALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

lr.pe

Agregó que "el caos que puede venir a consecuencia del egoísmo se está formando agresivamente", por lo tanto las personan pueden reforzar su camino de fe. "Nosotros estamos para en medio de la tiniebla y caos podamos ver una luz que nos dice 'camina como Dios ha caminado'. Si Dios mismo se hizo como uno de nosotros, como el más pobre y sufrió las consecuencias de eso, así nosotros podemos compartir lo que tenemos y generar un mundo nuevo", indicó.

También, mencionó "la paz como desarmada y desarmante", "una paz que no se consigue con la pelea y con acuerdos simples que luego se rompen, sino la que se hace con la vocación de hacernos uno con el único Dios de la paz".

Resaltó que su mensaje por Navidad va dirigido a todo el país, a la comunidad cristiana y a todas las personas de distintas religiones, orientaciones y pensamientos.

Notas relacionadas
Tráfico en Lima hoy EN VIVO: reporte de accidentes, calles congestionadas y estado del tránsito vehicular a pocas horas de Navidad

Tráfico en Lima hoy EN VIVO: reporte de accidentes, calles congestionadas y estado del tránsito vehicular a pocas horas de Navidad

LEER MÁS
No todos cierran en Navidad: estos son los servicios públicos disponibles para trámites urgentes el 25 de diciembre

No todos cierran en Navidad: estos son los servicios públicos disponibles para trámites urgentes el 25 de diciembre

LEER MÁS
Pavo, Guirnalda, Duende y Brindis: Reniec publica lista de nombres de peruanos inspirados en la Navidad

Pavo, Guirnalda, Duende y Brindis: Reniec publica lista de nombres de peruanos inspirados en la Navidad

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
JEE declara inadmisible lista de candidatos de Fuerza Popular a la Cámara de Diputados

JEE declara inadmisible lista de candidatos de Fuerza Popular a la Cámara de Diputados

LEER MÁS
Elecciones 2026: 35 partidos inscribieron sus listas presidenciales, solo Primero La Gente no aparece al cierre del plazo

Elecciones 2026: 35 partidos inscribieron sus listas presidenciales, solo Primero La Gente no aparece al cierre del plazo

LEER MÁS
Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

LEER MÁS
Elecciones 2026: 34 partidos inscriben hasta el momento sus planchas presidenciales ante el JNE

Elecciones 2026: 34 partidos inscriben hasta el momento sus planchas presidenciales ante el JNE

LEER MÁS
Prófugo Vladimir Cerrón se inscribe como candidato presidencial por Perú Libre

Prófugo Vladimir Cerrón se inscribe como candidato presidencial por Perú Libre

LEER MÁS
ONPE decide no usar voto digital en elecciones generales 2026 tras informe del JNE

ONPE decide no usar voto digital en elecciones generales 2026 tras informe del JNE

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Receta de pavo navideño: ¿cuánto tiempo necesita hornear, según su peso?

Tráfico en Lima hoy EN VIVO: reporte de accidentes, calles congestionadas y estado del tránsito vehicular a pocas horas de Navidad

Iquitos: capturan a dos integrantes de la banda Los Caramelos de Masusa vinculada al tráfico ilícito de drogas

Política

ONPE decide no usar voto digital en elecciones generales 2026 tras informe del JNE

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ONPE decide no usar voto digital en elecciones generales 2026 tras informe del JNE

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025