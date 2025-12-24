Cardenal Carlos Castillo envía mensaje por Navidad: “Vivimos en un mundo que cada vez se encierra en sí mismo”

El cardenal Carlos Castillo envió un mensaje por Navidad a todos los peruanos. Durante su discurso, publicado en la página oficial del Arzobispado de Lima, exhortó a la ciudadanía a acercarse a "los últimos del mundo", teniendo en cuenta que este tiende a "encerrarse en sí mismo" y se deja de lado las necesidades de los demás.

"La fe cristiana es una fe siempre comprometida con los que más sufren, que además sufriendo ellos también sufrimos todos. El Señor nos interpela, nos llama y nos acompaña para que podamos sentir que no nos está recriminando ni amenazando. Esta noche es para acoger a este pequeño y a los pequeños del mundo, a los últimos del mundo que son quienes nos dicen "abre la mano y acompaña a la humanidad"", manifestó.

Agregó que "el caos que puede venir a consecuencia del egoísmo se está formando agresivamente", por lo tanto las personan pueden reforzar su camino de fe. "Nosotros estamos para en medio de la tiniebla y caos podamos ver una luz que nos dice 'camina como Dios ha caminado'. Si Dios mismo se hizo como uno de nosotros, como el más pobre y sufrió las consecuencias de eso, así nosotros podemos compartir lo que tenemos y generar un mundo nuevo", indicó.

También, mencionó "la paz como desarmada y desarmante", "una paz que no se consigue con la pelea y con acuerdos simples que luego se rompen, sino la que se hace con la vocación de hacernos uno con el único Dios de la paz".

Resaltó que su mensaje por Navidad va dirigido a todo el país, a la comunidad cristiana y a todas las personas de distintas religiones, orientaciones y pensamientos.