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Windows 11 no puede contra Windows 10: sus usuarios se resisten pese a insistencia por actualizarse

¿Todavía no te pasas a Windows 11? Para mala suerte de Microsoft, cada vez son menos los usuarios interesados en migrar a la más reciente versión del sistema operativo. ¿A qué se debe? Te contamos.

Es una de las capaz de actualización más populares del mundo. Foto: Composición
Es una de las capaz de actualización más populares del mundo. Foto: Composición | Es una de las capaz de actualización más populares del mundo. Foto: Composición

No es novedad alguna que Microsoft dejó de dar soporte a Windows 10 el pasado octubre de 2025, por lo que dicha versión del popular sistema operativo queda como una alternativa expuesta a brechas de seguridad y problemas de funcionamiento. Sin embargo, lo cierto es que la décima edición del parche todavía se niega a desaparecer, porque todavía tiene usuarios que lo prefieren en sus PC por sobre el ya establecido Windows 11. ¿A qué se debe esta resistencia?

Windows 11 no convence

Según revela un informe de Statcounter, elaborado el pasado octubre de 2025, Windows 11 reflejaba una cuota del 55,18%. Para noviembre, cayó a 53,7 puntos y en diciembre descendió al 50,73, una variación significativa que contrasta lo demostrado con su antecesor.

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Por su parte, Windows 10, en el mismo periodo, pasó a tener una cuota del 41,71% al 44,68% y hasta el obsoleto Windows 7 creció del 2,52% al 3,83%.

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Si bien desde el lanzamiento de Windows 11 se esperaba una migración masiva, la tendencia de estos años ha evidenciado que no es el caso y muchos optan por aferrarse a Windows 10. Aunque es una versión sin soporte, para muchos sigue ofreciendo una experiencia eficiente y sin tantas restricciones.

Lo que no pasa con Windows 11, ya que la percepción de gran parte de los usuarios resulta adversa, ante cambios en la interfaz, rediseño del menú Inicio, barra de tareas menos versátil, así como la integración de servicios en la nube y herramientas potenciadas con inteligencia artificial.

Requisitos algo complejos

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Asimismo, uno de los problemas por los que la migración se ha ralentizado radica en la complejidad de los usuarios por cumplir los requisitos técnicos. Windows 11 exige el TPM 2.0, Secure Boot y procesadores modernos que no forman parte de catálogos económicos. Todas estas carencias, cuando instalas el parche, solo producen problemas de rendimiento, incompatibilidad con programas y actualizaciones que nunca se ejecutan. Un dolor de cabeza para más de uno.

Del mismo modo (como se aprecia en la foto de portada), hay una insistencia casi excesiva por parte de Microsoft para que su comunidad actualice el software, con avisos invasivos en la pantalla que obstaculizan la experiencia de uso diaria.

A eso se le suma el parche de enero de 2026, denominado como KB5074109, el cual provocó todo tipo de problemas de funcionamiento, que van desde la imposibilidad de establecer conexiones, hasta bloqueos al apagar o hibernar el equipo y fallos en aplicaciones relacionadas a servicios en la nube.

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