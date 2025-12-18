GORE de La Libertad impulsa 346 obras al cierre de 2025

Seguridad Ciudadana

En seguridad ciudadana, se ha comprado logística para la PNP y se ejecutan proyectos por más 100 millones de soles. Allí se tiene: 180 camionetas, 200 motos, 40 drones inteligentes, laboratorio de criminalística, central 105 con 420 videocámaras, equipos antiextorsión, radios tetra, chalecos antibalas, entre otros.

Obras e Infraestructura

En vías de comunicación, se inauguró la primera carretera departamental de concreto desde Agallpampa hasta Julcán. Otras 4 vías de concreto vienen en camino en convenio con ANIN. A eso hay que añadir la compra de 8 pool de maquinaria con las que ya se hizo mantenimiento a 2,700 km de caminos en las 12 provincias.

Trujillo, capital de la región, tendrá un tratamiento especial con 2 ingresos viales por Huanchaco y El Milagro, y una planta de tratamiento de agua potable adicional. Además, las calles de 19 territorios vecinales, en convenio con la MPT, serán intervenidas el 2026 con nuevos proyectos por más de 200 millones de soles, mediante Obras por Impuestos, un mecanismo donde, de acuerdo a ProInversión, el GORE sobresale a nivel nacional por haber comprometido 25 proyectos por más de 800 millones de soles en los 3 años de gestión.

Educación

En educación, se ha priorizado la construcción de 93 instituciones educativas, de ellas, 35 ya se han culminado, y 8 ocho grandes procesos de compras emblemáticas que favorecen a profesores y estudiantes. Estas son: entrega de 25 mil laptops a maestros, pantallas interactivas y logística para 1,508 colegios, renovación de 170 mil bienes de nuevo mobiliario escolar, camionetas a 15 UGEL, kits educativos para el desarrollo físico y psicomotor de niños de primaria, inicial y educación especial.

En ese sector, hay que destacar que se tiene en ejecución 10 institutos, entre pedagógicos y tecnológicos, que implican una inversión de más de 300 millones de soles. Su modernización completa está logrando que den un paso fundamental hacia su licenciamiento y que brinden un servicio de calidad.

Salud

En salud, el GORE viene ejecutando 3 grandes hospitales: Otuzco, Virú y Santa Isabel. Aparte, otros 8 se gestionaron con el MINSA, siendo el más representativo el nuevo Hospital Regional de Trujillo, por 3,400 millones de soles. A nivel de equipos de alta tecnología, destacan los dos tomógrafos para los hospitales Regional y Belén, respectivamente; el resonador magnético del IREN Norte; 180 ecógrafos para centros de salud; 150 ambulancias para renovar las obsoletas; telemedicina en 245 centros de salud.

Asimismo, se redujo en un 70 por ciento las muertes maternas en la región, debido las estrategias y mejoras implementadas en el sector salud. De igual forma, se ha disminuido en un 2.8 por ciento la anemia infantil, siendo modelo en la macro región norte por mantener un descenso sostenido, priorizando el enfoque preventivo con criterios de alimentación adecuada.

Desarrollo Económico

El destrabe del megaproyecto Chavimochic marca un hito tras nueve años de paralización. El primer trimestre del 2026 se colocará la primera piedra de la presa Rafael Quevedo (ex Palo Redondo), a cargo de la empresa HATCH por parte de Canadá que tiene convenio con Perú. Así se asegura el crecimiento agroexportador con una inversión de 750 millones de dólares, la generación de 150 mil empleos y la mejora de más de 110 mil hectáreas agrícolas, que aportarán cerca de S/ 2 mil millones anuales a la economía nacional. A ello se suma el programa de Siembra y Cosecha de Agua, que garantiza el recurso hídrico en la sierra y la costa con 66 qochas y 259 reservorios, permitiendo a miles de agricultores pasar de una a dos cosechas al año.

Las acciones de inclusión económica y social también marcan la diferencia: la titulación de más de 14 mil agricultores de la sierra, relanzamiento del PROCOMPITE 2025 con S/ 42 millones para financiar planes de negocio, entrega de kits de cocina para 853 comedores populares que benefician a 46 mil personas, crecimiento del empleo formal, y el programa “Agua es Vida”, reafirman el compromiso con un desarrollo integral y sostenible en La Libertad.

Con hechos y resultados visibles, la gestión regional ratifica su compromiso de seguir impulsando obras que transformen la región. El desarrollo no se detiene y la inversión continuará llegando a cada provincia, porque las obras en La Libertad no pueden parar.

[PUBLIRREPORTAJE]