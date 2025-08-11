HOYSuscripcion LR Focus

Poder Judicial autorizó viaje de Jorge Barata a Turquía y Mongolia

El juez Leodan Cristóbal Ayala aprobó el pedido del exsuperintendente de Odebrecht en el Perú para viajar al extranjero del 4 a 24 de agosto. Jorge Barata es investigado por el caso Gasoducto Sur Peruano por presuntos actos de corrupción.

Jorge Barata es investigado por el caso Gasoducto Sur Peruano. Foto: Difusión
Jorge Barata es investigado por el caso Gasoducto Sur Peruano. Foto: Difusión

El Poder Judicial aceptó el pedido de Jorge Barata, exsuperintendente de la empresa brasileña Odebrecht en el Perú, para viajar del 4 al 24 de agosto del 2025 a las ciudades de Estambul, en Turquía, y a Ulan Bator, en Mongolia. El pedido se declaró fundado en el marco de las investigaciones por el caso Gasoducto Sur Peruano, en el que Barata forma parte. De esta manera, podrá salir de Brasil, país en el que reside actualmente, según informó RPP.

A través de una resolución emitida el último 30 de julio, el juez Leodan Cristóbal Ayala aprobó el pedido de la defensa legal del empresario en Perú para trasladarse al extranjero. Actualmente, el excolaborador de Odebrecht cuenta con una comparecencia con restricciones en su contra por 24 meses, en el que se señala que, para salir de su residencia, debe contar con una orden judicial.

Sin embargo, el Equipo Especial de la Fiscalía a cargo de los casos Odebrecht y Lava Jato apeló la decisión del Poder Judicial el 31 de julio con el fin de que se revoque la resolución, tras argumentar que el fallo afectaría el debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva de las investigaciones.

No obstante, el viernes 1 de agosto, Cristóbal Ayala determinó que el recurso de apelación sea resuelto por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional. En caso de que el pedido sea admitido a trámite, la Sala convocará a una audiencia para evaluar la solicitud con las participación de las partes involucradas en el caso.

El caso

Entre el 2011 y 2016, Jorge Barata fue exsuperintendente de Odebrecht en el Perú. Tras el escándalo del caso Lava Jato, Barata se acogió a figura judicial de colaboración eficaz; es decir, contar los detalles de un caso a cambio de beneficios con la justicia. Este caso involucra al expresidente Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

La empresa brasileña habría ganado la licitación en 2014 para llevar a cabo este proyecto junto con Enagá y Graña y Montero, tras ofrecer más de US$ 7.000 millones para la implementación de tubería desde el yacimiento de gas de Camisea en Cusco hasta Arequipa.

Según la tesis fiscal, esto se habría llevado a cabo con la coordinación de la ex primera dama, Nadine Heredia, con el fin de obtener la concesión a cambio de entregas ilegales de dinero.

Caso Gasoducto Sur Peruano: Fiscalía presenta acusación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia

En junio, la Fiscalía, mediante el Equipo Especial Lava Jato, ha formulado una acusación contra el expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia con relación al caso del Gasoducto Sur Peruano. La fiscal provincial encargada, Norma Mori Gómez, ha pedido una condena de 35 años de prisión para la expareja presidencial por los supuestos delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.

De acuerdo con la tesis fiscal, los supuestos delitos se llevaron a cabo en relación con los proyectos del Gasoducto Andino Sur, durante su fase de ejecución, y el Gasoducto Sur Peruano, en la fase de adjudicación, durante el gobierno de Humala Tasso, entre 2011 y 2015.

El Ministerio Público sostuvo que en ese lapso se habría beneficiado a las empresas constructoras brasileñas, como Odebrecht, así como a otras nacionales, en los procesos de contratación. Se alega que se llevaron a cabo pagos ilegales durante la licitación del Gasoducto Sur Peruano.

Fiscalía incautó propiedades de Jorge Barata

El 25 de julio de este año, la Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima incautó cuatro propiedades valorizadas en 613,000 dólares. Estas propiedades están registradas a nombre de Daniela y Gabriela Simoes Barata, hijas de Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en Perú.

Precisamente, las propiedades están a nombre de Daniela y Gabriela Simoes Barata, hijas del empresario brasileño.

