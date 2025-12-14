LO FALSO:

La JNE anula las elecciones primarias de Acción Popular y Maricarmen Alva llora.

Maricarmen Alva renunció a su partido para pasar a Fuerza Popular.

LO VERDADERO:

El video real fue filmado el 9 de agosto de 2023, momento en que Acción Popular lidiaba con una crisis interna por la elección del congresista Darwin Espinoza, investigado por el caso Sada Goday.

Maricarmen Alva lamentó eliminación de su partido de las elecciones generales 2026, pero no indicó que se suscribiría a Fuerza Popular.

El sábado 13 de diciembre de 2025, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) expulsó de los comicios electorales del 2026 al partido Acción Popular, luego de que se encontrase irregularidades en las elecciones primarias realizadas el 30 de noviembre en diversas regiones. Con ello, también el partido histórico queda fuera de la competencia por curules para senadores y diputados.

En este contexto político, se ha viralizado por las redes sociales un video que muestra a la congresista de Acción Popular, Maricarmen Alva, llorando y lamentándose supuestamente por la expulsión de su partido de las elecciones generales del 2026, y que por esta problemática que impide su postulación a los cargos legislativos, se afiliaría al partido fujimorista Fuerza Popular. No obstante, el video fue descontextualizado.

Publicaciones desinformativas por las red social de Facebook. Foto: capturas de pantalla

En el momento de la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo con mayor alcance se halla en la red social de Facebook, que ha logrado recopilar 76.000 visualizaciones, 1.600 reacciones, 1.100 comentarios y fue compartido por 731 usuarios por sus conversaciones personales u otras plataformas.

Maricarmen Alva sí lamentó situación crítica de Acción popular, pero video es antiguo

Para identificar el origen del video, realizamos una búsqueda con palabras clave con la siguiente frase: “Maricarmen + Alva + llora + por + Acción + Popular”, y encontramos que, en efecto, la congresista se mostró afligida por una situación crítica que pasó el partido debido a otras elecciones internas para el vocero titular de su bancada, pero no por la actual crisis a puertas de las elecciones generales en Perú del 2026.

Se trata de un video filmado el 9 de agosto de 2023 (1 y 2), un día antes de que Acción Popular registrara varias bajas de sus curules en su bancada del Congreso: la renuncia de 8 parlamentarios a la agrupación. Entre estos políticos que dimitieron, además de María del Carmen Alva, se encuentran Ilich López, Silvia Montera, Pedro Martínez, Karol Paredes, Jun Carlos Morí, José Alberto Arriola y Carlos Enrique Alva. Todos ellos en protesta por la elección de Darwin Espinoza, involucrado en el caso de Sada Goray.

Video real del lamento de Maricarmen Alva el 9 de agosto de 2023. Foto: capturas de pantalla.

Podemos distinguir la igualdad de los videos entre el viral y el original por la vestimenta que llevaba aquel día la congresista Maricarmen, el ángulo de la cámara y su mensaje con su diferencial tono de voz quebradizo.

Sin embargo, Alva sí se pronunció sobre el hecho con una publicación en su cuenta oficial de X: “Yo nací en Acción Popular y mi vida política se sustenta en esa vocación y esos valores. El legado de Fernando Belaúnde Terry no va a morir”. En ningún momento indicó un posible pase a otro partido político como Fuerza Popular. Además, de así serlo, ya no sería posible su inscripción debido a que la JNE ya anunció que se acabó el plazo de suscripciones a la contienda electoral.

Conclusión

El video muestra a Maricarmen Alva consternada por una crisis dentro del partido político Acción Popular, pero del 9 de agosto de 2023, cuando 8 parlamentarios renunciaron a la agrupación por la elección de Darwin Espinoza como vocero de la bancada. Asimismo, Alva sí se pronunció por la expulsión de su partido de las elecciones generales en Perú del 2026, pero no dijo que cambiará a Fuerza Popular. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como engañosos.

