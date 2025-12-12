HOYSuscripcion LR Focus

López Chau sobre su columna de Víctor Polay, cabecilla del MRTA: "Combatíamos sus causas desde las instituciones"

El candidato presidencial de Ahora Nación, en 1989 escribió una columna en el semanario Cambio sobre Víctor Polay Campos, cabecilla del MRTA, en la que describe su relación cuando formaban parte de la Juventud Aprista Peruana.

López Chau escribió una columna sobre su cercanía con Polay cuando eran parte de la Juventud Aprista. Foto: composición LR
López Chau escribió una columna sobre su cercanía con Polay cuando eran parte de la Juventud Aprista. Foto: composición LR

En medio de la controversia por la columna que escribió en 1989 sobre Víctor Polay, cabecilla del MRTA, Alfonso López Chau afirmó que en aquella época él buscaba enfrentar las causas de la violencia política desde el ámbito institucional, en contraposición a los grupos armados.

"En los 80s, mientras el terrorismo buscaba destruir la democracia, nosotros combatíamos sus causas desde las instituciones. Mi condena al terrorismo ha sido y es absoluta. El MRTA jamás creyó en la construcción de la Nación y nunca creyó en nuestra propuesta de dar todo el poder a las regiones para conquistar los mercados del mundo. Ya es un clásico en tiempos electorales recurrir al terruqueo", se lee en su publicación.

"En Ahora Nación luchamos frontalmente contra todo tipo de terrorismo. Desde el inicio lo hemos dicho apostamos por la construcción de una Nación segura y justa para todos los peruanos. Con mano dura contra el crimen y manos limpias para gobernar. Unidad, justicia y libertad", agregó.

lr.pe

El artículo que originó el debate fue publicado en el semanario Cambio en 1989, en el que López Chau relataba su vínculo juvenil con Polay a través de la Juventud Aprista Peruana (JAP). En ese texto se refería a él como “luchador político”, expresión que es la que hoy ha generado cuestionamientos, pese a que el propio López Chau remarca que no compartía el proyecto del MRTA.

Este tipo de señalamientos se suele siempre reavivar en tiempos de coyuntura electoral, en el cual la acusación de cercanía con movimientos subversivos, o también llamado 'terruqueo' se convierte en un recurso frecuente para desacreditar candidaturas.

En respuesta, López Chau insiste en que su postura ha sido siempre la misma: rechazo a la violencia y defensa de las vías institucionales. "Yo creo que es un hombre cuyo programa no comparto", se lee en la columna de 1989.

Harvey Colchado: "López Chau, como Rospigliosi, coincidió con Polay en espacios apristas"

El coronel Colchado, actual candidato al Congreso por el partido de Ahora Nación, se pronunció en su cuenta de X al ser señalado de contradictorio por haber combatido al MRTA. Colchado sostuvo que López Chau reconoce sin titubeos la naturaleza terrorista del grupo y que, como muchos políticos, coincidió en espacios con Polay.

"El señor López Chau, como varios políticos de su generación — como Fernando Rospigliosi — coincidió con Polay en espacios apristas por esos años. Pero ellos, hoy, reconocen sin titubeos la naturaleza terrorista del MRTA. Yo no avalo ni justificaré jamás ninguna expresión que minimice a grupos terroristas. Si algún día surgiera una postura extremista o corrupta dentro del partido en el que estoy, también la enfrentaré. Esa es mi línea y no la voy a mover", señala en su publicación.

Es importante señalar que en la foto que acompaña la columna, una reunión de dirigentes de izquierda en Lima, se observa al actual congresista fujimorista Fernando Rospigliosi, quien se encuentra a tan solo tres metros de Víctor Polay Campos, actualmente preso. Aunque la imagen registra su presencia en el mismo espacio y momento que el líder del MRTA, ese detalle no ha generado los mismos cuestionamientos hacia él.

Foto: La True

Foto: La True

