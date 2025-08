FIL Lima 2025: Fiscalía y Dircote intervienen stand de editorial que publicó libro de Víctor Polay Campos

Trabajadores del Ministerio Público y de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) llegaron al stand de Ediciones Achawata, editorial que ha publicado el libro Revolución en los Andes, del procesado por terrorismo Víctor Polay Campos, exlíder y fundador del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Los hechos ocurrieron durante el desarrollo de la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima).

La intervención fiscal se dio luego de que el fiscal Pablo Espinoza Vásquez iniciara una investigación preliminar contra los responsables de la publicación del mencionado libro. La investigación se realiza por el presunto delito de apología al terrorismo. Debido a la naturaleza del presunto delito, se dispuso también la participación de la Dircote en la diligencia correspondiente.

El arribo de los representantes del Ministerio Público y de la Policía se produjo después de que la organización de la FIL Lima cancelara la presentación del libro, prevista para el martes 29 de julio en el auditorio José María Arguedas. La cancelación desató un debate en redes sociales entre quienes consideran que se está atentando contra la libertad de expresión y quienes sostienen que la feria no debería dar espacio a condenados por delitos de terrorismo.

César Coca, director de Ediciones Achawata, criticó intervención de la Fiscalía y de la Dircote en stand de la FIL

En diálogo con La República, el director de Ediciones Achawata, César Coca, aseguró que la intervención de la Fiscalía y la Dircote responde a un “acoso sistemático” contra la editorial.

"Vinieron a notificarnos sobre una denuncia anónima por apología al terrorismo, específicamente vinculada al libro Revolución en los Andes, de Víctor Polay. Según nos dijeron, la orden inicial era incautar todos los ejemplares del libro. (…) La intervención fue muy intimidante: estaban tomando fotos al libro, al stand, y eso generó miedo en el equipo, especialmente en las trabajadoras que estaban ahí. No sabían cómo reaccionar. No somos delincuentes", indicó.

Coca defendió la publicación y afirmó que no constituye apología al terrorismo: "El libro está prologado por la antropóloga Natalí Durand, quien ha sido crítica de esta organización. Su texto es muy claro: no romantiza nada. (...) Nosotros mismos nos encargamos de mostrar los pasajes que desbaratan estas acusaciones. Estoy convencido de que esta denuncia va a caerse, porque no tiene ni pies ni cabeza. Nuestro trabajo editorial está respaldado por más de 75 publicaciones, muchas de ellas elaboradas con la colaboración de docentes e investigadores". Tanto Coca como la coeditora de Ediciones Achawata, Magdalena Suárez, han sido citados a declarar ante la Dircote este 11 de agosto.