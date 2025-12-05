HOYSuscripcion LR Focus

Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026
Judicialidad

Corte de Sullana realiza ceremonia de incorporación de ganadores del concurso público

Se llevó a cabo la ceremonia de incorporación de 22 nuevos servidores judiciales en la Corte de Sullana, tras ganar el Concurso Público del Régimen D.L 728.

Se instó a los ganadores a ejercer sus funciones con compromiso. Fuente: Difusión.
En el auditorio de la sede principal de la Corte de Sullana, se llevó a cabo la Ceremonia de Incorporación de los 22 servidores judiciales que resultaron ganadores del Concurso Público del Régimen D.L 728 y que realizarán labores en las sedes judiciales de Sullana, Talara y Ayabaca.

Durante su intervención, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Lí Córdova, felicitó a los ganadores y los exhortó a desempeñar sus labores con responsabilidad y compromiso, ya que la ciudadanía espera la atención oportuna de los procesos judiciales.

Familiares impusieron los fotochek a los nuevos funcionarios y recibieron kits de bienvenida. Fuente: Difusión.

Por su parte, el jefe de la ODANC Sullana, Luciano Castillo Gutiérrez, destacó el esfuerzo de los ganadores por haber alcanzado esta meta, y que ahora deberán mostrar su identificación, para agilizar los procesos judiciales. Asimismo, felicitó al comité organizador por la objetividad y transparencia del concurso.

Cabe precisar que el momento emotivo fue la imposición de fotochek a cargo de los familiares de los ganadores y finalmente se les hizo entrega de un kit de bienvenida.

Cabe precisar que, en dicho acto, participaron, además el Administrador Distrital, Reinaldo Elías Silva, la Jefa de Recursos Humanos, Alessandra Ramírez Saavedra y el Administrador del Módulo Penal de Sullana, Sebastián Elera Sánchez.

