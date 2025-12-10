HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Asesinato, elecciones, leyes e inconstitucionalidades | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Renovación Popular: defensa del partido solicita al PJ recurso por prescripción por caso Lava Jato

Pedido hecho ante el Poder Judicial intenta excluir al partido de la investigación por presuntos aportes ilícitos en el caso Lava Jato, que también alcanza al excongresista José Luna Gálvez y a la exorganización política Solidaridad Nacional.

Renovación Popular busca salir de la investigación por presuntos aportes ilícitos del caso Lava Jato. Foto: Composición LR
Renovación Popular busca salir de la investigación por presuntos aportes ilícitos del caso Lava Jato. Foto: Composición LR

El partido Renovación Popular solicitó al Poder Judicial que admita un recurso por prescripción con el objetivo de quedar fuera de la pesquisa por el caso Lava Jato. La medida busca que se declare vencido el plazo legal para procesar al partido por supuestos aportes irregulares atribuidos a su antecesor, Solidaridad Nacional, durante las campañas del 2011 y 2014.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La defensa de la agrupación política argumenta que los hechos investigados superan el tiempo máximo fijado por la ley penal para perseguir responsabilidades. El pedido también alcanza a la investigación que involucra a José Luna Gálvez, fundador de Solidaridad Nacional, quien es señalado por el Ministerio Público en el marco del caso.

TE RECOMENDAMOS

DELIA ESPINOZA CONTRAATACA Y ELECCIONES CRÍTICAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El recurso fue admitido por el juez a cargo del expediente, quien programó para el 8 de enero una audiencia virtual en la que se evaluará la procedencia de la prescripción. La decisión final podría determinar si el partido continúa o no como persona jurídica investigada por el caso de presuntos aportes de empresas brasileñas.

PUEDES VER: PJ rechaza pedido de Vladimir Cerrón y mantiene prisión preventiva por lavado de activos y organización criminal

lr.pe

Renovación Popular: estos son los argumentos de la defensa legal que buscan excluir al partido del caso Lava Jato

La defensa sostiene que la responsabilidad penal por los supuestos aportes ilícitos atribuidos a Solidaridad Nacional habría caducado. Argumenta que los aportes investigados —presuntamente entregados por las constructoras brasileñas— ocurrieron hace más de una década y que el tiempo máximo de persecución para este tipo de delitos ya expiró. Este punto será revisado en la audiencia convocada por el Poder Judicial.

Otro argumento que ha usado Renovación Popular es que el partido actual no es el mismo que operó bajo el nombre de Solidaridad Nacional. Precisaron que la agrupación cambió de denominación y estatutos, por lo que consideran que no debería atribuírsele una responsabilidad jurídica por hechos previos. Este enfoque ya fue rechazado en pedidos anteriores, pero la defensa insiste en volver a plantearlo mediante el recurso excepcional.

La Fiscalía, sin embargo, sostiene que existe continuidad jurídica entre ambas organizaciones, por lo que la responsabilidad penal se mantiene. Además, señala que los elementos de convicción recabados en el caso Lava Jato deben evaluarse en juicio. De aceptar el pedido del partido, la investigación perdería a uno de sus actores centrales como persona jurídica involucrada.

Notas relacionadas
PJ responsabiliza al JNE por negar inscripción del partido de Duberlí Rodríguez y dispone investigación a funcionarios

PJ responsabiliza al JNE por negar inscripción del partido de Duberlí Rodríguez y dispone investigación a funcionarios

LEER MÁS
Nuevo juicio contra Martín Vizcarra por colusión: 16 testigos declararán en el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Nuevo juicio contra Martín Vizcarra por colusión: 16 testigos declararán en el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

LEER MÁS
PJ rechaza pedido de Vladimir Cerrón y mantiene prisión preventiva por lavado de activos y organización criminal

PJ rechaza pedido de Vladimir Cerrón y mantiene prisión preventiva por lavado de activos y organización criminal

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bomberos pagaron S/15 millones por equipos que no son los que pidieron

Bomberos pagaron S/15 millones por equipos que no son los que pidieron

LEER MÁS
Historia de una mentira contra La República: el caso Chavín de Huántar

Historia de una mentira contra La República: el caso Chavín de Huántar

LEER MÁS
ONPE descarta fraude en internas de Acción Popular: precandidato Edwin Martínez reconoció victoria de Barnechea

ONPE descarta fraude en internas de Acción Popular: precandidato Edwin Martínez reconoció victoria de Barnechea

LEER MÁS
Informe técnico de Cancillería señaló que delitos de lesa humanidad no prescriben

Informe técnico de Cancillería señaló que delitos de lesa humanidad no prescriben

LEER MÁS
La Junta de Fiscales Supremos decidirá este 10 de diciembre la elección de un nuevo fiscal de la Nación

La Junta de Fiscales Supremos decidirá este 10 de diciembre la elección de un nuevo fiscal de la Nación

LEER MÁS
Policía investiga celular de periodista Fernando Núñez tras su asesinato

Policía investiga celular de periodista Fernando Núñez tras su asesinato

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Horario de atención durante los feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre en supermercados y centros comerciales del Perú: Plaza Vea, Real Plaza, Metro y más

Política

Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato y lo nombra como fiscal superior

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

CAL rechaza decisión del TC y alerta sobre impunidad en crímenes de lesa humanidad: "Limita la investigación"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato y lo nombra como fiscal superior

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

CAL rechaza decisión del TC y alerta sobre impunidad en crímenes de lesa humanidad: "Limita la investigación"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025