Declaraciones de Sigrid Bazán sobre la muerte de dos indígenas en protesta social fueron sacados de contexto

LO ENGAÑOSO:

A la congresista Sigrid Bazán le alegró la muerte de dos indígenas producto de una protesta social.

LO VERDADERO:

El video original corresponde a la presentación del libro "Rumbo incierto, destino desconocido. El Perú bajo el segundo alanismo".

Durante la presentación del texto, la congresista no expresó la polémica frase como una opinión propia, sino que la usó para representar lo que, a su juicio, era la postura del expresidente Alan García frente a las movilizaciones indígenas durante el paro agrario.

En redes sociales circula el fragmento de un video en el que se observa a la actual congresista Sigrid Bazán pronunciando la siguiente frase: “Qué bueno que estos dos indígenas que bloqueaban la carretera murieron, porque eso demuestra que acá no pueden hacer las cosas como se les da la gana a esos indígenas”. El video está editado con el texto: “Le alegró la muerte de dos indígenas”.

No obstante, el material se difunde fuera de contexto, ya que Bazán no expresó esa frase como propia, sino que hacía referencia a lo que, según ella, reflejaba la postura del expresidente Alan García ante la muerte de dos indígenas durante el paro agrario de 2008. El fragmento viral es engañoso, porque recorta su intervención y omite el contexto de la cita, lo que genera una interpretación equivocada de sus declaraciones.

Publicación engañosa que saca de contexto las declaraciones de la congresista Sigrid Bazán. Fuente: Facebook.

Las declaraciones pertenecen a la presentación de libro "Rumbo Incierto"

Tras capturar distintos fotogramas del clip falso para realizar una búsqueda inversa mediante la herramienta InVID, se halló que el video original fue publicado el 3 de enero de 2016 en la cuenta de YouTube "John DowlandJr". El título del video indica que se trataría de la presentación del libro "Rumbo Incierto". Además, en otro video del mismo canal, que muestra un fragmento adicional del evento, se señala en la descripción que este se llevó a cabo en la librería El Virrey de Miraflores, el 21 de diciembre de 2015.

Video original de la presentación de Sigrid Bazán en la presentación del libro Rumbo Incierto. Fuente: YouTube - John DowlandJr.

El libro "Rumbo incierto, destino desconocido. El Perú bajo el segundo alanismo", del autor Nelson Manrique, ofrece una crítica a diversos aspectos sociales, económicos y políticos del segundo gobierno del expresidente Alan García, correspondiente al periodo 2006-2011.

El libro "Rumbo incierto, destino desconocido. El Perú bajo el segundo alanismo" del autor Nelson Manrique. Foto: Difusión.

Es importante mencionar que, a comienzos de su segundo mandato, Alan García presentó ante el Congreso un proyecto de ley que buscaba aplicar la pena de muerte para delitos graves. La propuesta generó controversia, ya que implicaba una reforma constitucional y entraba en conflicto con tratados internacionales suscritos por el Perú, como el Pacto de San José.

El Congreso de la República debatió la iniciativa, pero finalmente la rechazó. El proyecto no alcanzó los votos necesarios para su aprobación, por lo que no se modificó la Constitución. La medida fue archivada y nunca entró en vigencia.

En ese contexto, Bazán calificó la muerte de los dos indígenas durante el paro agrario como un “hito” del segundo gobierno de García y sostuvo que este hecho representaba, en la práctica, la materialización de la postura a favor de la pena de muerte de dicha gestión. A la hora de explicar su idea, la congresista interpreta lo que, según ella, era la postura de García frente a las movilizaciones indígenas durante el paro agrario:

"¿Sabes qué? Qué bueno que estos dos indígenas que bloqueaban la carretera murieron, porque eso demuestra que acá no se pueden hacer las cosas como se les da la gana a esos indígenas. Acá tenemos que poner orden; acá, realmente, las cosas se hacen como el presidente dice que se tienen que hacer. Y ahí vemos que no era solo discurso, y no es que lo hayamos visto recién. El primer gobierno de Alan García lo demostraba. Ahí nos damos cuenta de que era algo más para él", dijo la parlamentaria.

Asimismo, Bazán, a través de su cuenta en X (antes Twitter), calificó como una “burda edición” los clips difundidos que sacaban de contexto sus declaraciones. “Mis palabras fueron una crítica a la deshumanización con la que el segundo gobierno de Alan García trató a los pueblos indígenas”, indicó la congresista. Además, en el mismo hilo de X, confirmó que el fragmento corresponde a la presentación del libro mencionado anteriormente.

La congresista Bazán informó que sus palabras fueron sacadas de contexto. Fuente: X - Sigrid Bazán.

Conclusión:

En síntesis, el video original fue difundido el 3 de enero de 2016 y, según la congresista Sigrid Bazán, corresponde a la presentación del libro "Rumbo incierto, destino desconocido. El Perú bajo el segundo alanismo". En dicho clip, la actual parlamentaria no expresó la polémica frase como una opinión propia, sino que la usó para representar lo que, a su juicio, era la postura del expresidente Alan García frente a las movilizaciones indígenas durante el paro agrario. Bazán aclaró que sus palabras fueron parte de una crítica a la deshumanización con la que, según ella, el segundo gobierno de García trató a los pueblos indígenas. Por lo tanto, el fragmento viral es engañoso, ya que recorta su intervención y omite el contexto en el que fue emitida la frase.

