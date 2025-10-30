Partido Morado confirma a sus precandidatos: Richard Arce y Mesias Guevara encabezan listas presidenciales
El Partido Morado se encuentra en la etapa final para definir a su candidato presidencial para las próximas elecciones. Ambos excongresistas buscan ser los representantes del partido de centro.
- Elecciones 2026: el Partido Morado apuesta ahora por un candidato propio y una ideología de centro
- Francisco Sagasti: Partido Morado denuncia que Juan Burgos estaba en pollería durante votación para inhabilitar a expresidente
El Partido Morado ultima detalles de cara a las próximas elecciones. Las listas oficiales de precandidaturas ya fueron presentadas. Por un lado, Mesías Guevara busca ser el representante presidencial del partido, acompañado de Herber Cueva en la primera vicepresidencia y Marisol Liñán en la segunda vicepresidencia. Por otro, Richard Arce también postula a la candidatura, junto a Ronnie Jurado y Frida Ríos.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Ambos precandidatos cuentan con trayectoria política. Richard Arce fue congresista durante el periodo 2016-2019 por el Frente Amplio, aunque luego se distanció de dicha bancada por discrepancias internas. Desde entonces, transitó hacia el centro político, acercándose a agrupaciones como Somos Perú, hasta finalmente incorporarse al Partido Morado.
TE RECOMENDAMOS
PLANCHAS PRESIDENCIALES Y DERECHOS V10L4D0S | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Keiko Fujimori presenta a sus candidatos: rostros viejos y actuales congresistas de Fuerza Popular buscan volver al poder
Mesías Guevara también posee una amplia experiencia. El ingeniero fue gobernador regional de Cajamarca (2019-2022) y congresista (2011-2016) por Acción Popular, partido que también presidió. En 2024, Guevara renunció a la organización de la lampa para unirse a las filas del partido liderado por Francisco Sagasti.
Ahora, el Partido Morado deberá definir quién será su representante final en la próxima contienda electoral. Para ello, ha optado por la modalidad de elección mediante delegados, lo que significa que serán representantes designados por la militancia quienes votarán para escoger al próximo candidato de la agrupación.
PUEDES VER: Florcita Polo Díaz anuncia su candidatura como diputada a Somos Perú en próximas elecciones 2026
Francisco Sagasti confirmó que no postulará a la Presidencia 2026
Francisco Sagasti, excongresista y exjefe de Estado, confirmó que no participará en las elecciones generales del 2026. Asimismo, aclaró que no existe ningún tipo de ruptura con el Partido Morado, organización política con la que alcanzó una curul en el Congreso y con la que mantiene una relación de respeto y coherencia.
PUEDES VER: Asesor de congresista Lucinda Vásquez tras ser captado cortándole las uñas: "Tiene cáncer avanzado"
Durante una entrevista con Canal N, Sagasti reafirmó su compromiso con la coherencia y la palabra empeñada, señalando que su actuar político busca ser coherente. “Yo soy un hombre de palabra. Yo no digo que no voy a renunciar y renuncio para una cosa. Yo no digo que voy a hacer una cosa y hago otra. Uno de los lemas del Gobierno de transición y emergencia fue, lo que debe ser, el lema de todo político consciente: 'no prometo lo que no puedo cumplir y cumplo lo que prometo”, enfatizó.
El exmandatario recordó que su decisión de no postular la comunicó hace dos años y que ha sido firme en mantenerla, pese a haber recibido propuestas de diversas agrupaciones políticas que buscaban tenerlo como candidato presidencial. Sagasti reiteró que su prioridad sigue siendo contribuir al debate público desde otros espacios, sin necesidad de aspirar nuevamente a un cargo de elección popular.