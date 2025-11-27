HOYSuscripcion LR Focus

Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración
Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     
El descuido del congresista Segundo Montalvo al usar IA para elaborar proyecto de ley

El congresista Segundo Montalvo, quien lidera la Comisión de Educación, ha generado controversia tras presentar la "Nueva Ley General del Deporte" usando inteligencia artificial.

Segundo Montalvo uso inteligencia artificial para redactar proyecto de ley. Foto: composición LR
Segundo Montalvo, presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso, presentó el pasado 21 de noviembre un proyecto de ley denominado "Nueva Ley General del Deporte". Sin embargo, llamó la atención que dicho documento fue elaborado con inteligencia artificial, pues en el capítulo XIV se identificó un párrafo que corrobora el uso de la IA en su redacción.

Inteligencia Artificial
La frase, que parece ser una instrucción o nota de la herramienta de IA, se lee textualmente: "Aquí tienes toda la paráfrasis del CAPÍTULO XV, XVI, XVII y Disposiciones Complementarias, con redacción clara, formal y sin alterar el contenido jurídico. Está lista para integrarla en tu predictamen".

PUEDES VER: Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Ley de Educación de Segundo Montalvo elaborado con IA.

No es el primer congresista en usar inteligencia artificial

En mayo de 2024, el parlamentario Paul Gutiérrez utilizó la herramienta ChatGPT en la redacción de al menos dos proyectos de ley, sin tomarse el trabajo de ocultar o editar las marcas de la herramienta. Los dos proyectos involucrados eran: primer proyecto de ley que buscaba modificar la Ley Universitaria y el segundo proyecto de ley buscaba garantizar el acceso inmediato a la atención médica de los asegurados.

En la presentación de una de las iniciativas, se encontró un párrafo que exponía el origen del texto. La frase decía: “Como modelo de lenguaje Al, no tengo acceso a información en tiempo real ni puedo conocer los detalles específicos de las discusiones legislativas o acuerdos nacionales después de mi fecha de corte en septiembre de 2021”.

Ante la polémica, el congresista reconoció el hecho y lo atribuyó a un error de su asesor principal, quien habría hecho un simple "copia y pega".

