HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Marcha nacional y Fiscalía en pugna | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Como en época medieval: Carlincatura expone censura de libros a escolares

Carlos Tovar critica el fallo de Indecopi que declaró "inadecuados" 21 libros en el Colegio Roosevelt, alertando sobre sus implicaciones.

Carlos Tovar critica resolución de Indecopi que censura lecturas a escolares. Foto: composición LR
Carlos Tovar critica resolución de Indecopi que censura lecturas a escolares. Foto: composición LR

En la Carlincatura de hoy, viernes 14 de noviembre, Carlos Tovar critica al fallo de Indecopi que declaró “inadecuados” 21 libros usados en el Colegio Roosevelt y abrió la puerta a que cualquier sector organizado pueda cuestionar y vetar contenidos pedagógicos, especialmente los vinculados a educación sexual integral. El dibujo enfatiza el riesgo de este precedente: una autoridad administrativa asumiendo un rol que roza la censura y validando argumentos conservadores que ya buscan retirar materiales educativos en distintos colegios. Carlín retrata cómo una decisión que debería proteger derechos de consumidores termina alimentando un clima de persecución ideológica en las aulas.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía
Carlincatura de hoy, viernes 14 de noviembre del 2025.

Carlincatura de hoy, viernes 14 de noviembre del 2025.

Notas relacionadas
José Jerí: Rafael Vela afirma que su suspensión se coordinó desde el despacho del actual presidente del Perú

José Jerí: Rafael Vela afirma que su suspensión se coordinó desde el despacho del actual presidente del Perú

LEER MÁS
Alex Kouri no postulará en Elecciones 2026: Poder Judicial ratifica inhabilitación del exgobernador del Callao

Alex Kouri no postulará en Elecciones 2026: Poder Judicial ratifica inhabilitación del exgobernador del Callao

LEER MÁS
Fernando Rospigliosi y su amenaza a la Generación Z: "La policía tiene que reprimir a manifestantes violentos"

Fernando Rospigliosi y su amenaza a la Generación Z: "La policía tiene que reprimir a manifestantes violentos"

LEER MÁS
¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Delia Espinoza iba a ser detenida si ingresaba al Ministerio Público

Delia Espinoza iba a ser detenida si ingresaba al Ministerio Público

LEER MÁS
Fernando Rospigliosi y su amenaza a la Generación Z: "La policía tiene que reprimir a manifestantes violentos"

Fernando Rospigliosi y su amenaza a la Generación Z: "La policía tiene que reprimir a manifestantes violentos"

LEER MÁS
Demolición fiscal: Carlincatura expone mecanismos para buscar desarticular equipos especiales en el Ministerio Público

Demolición fiscal: Carlincatura expone mecanismos para buscar desarticular equipos especiales en el Ministerio Público

LEER MÁS
Christian Cueva postularía como diputado en las Elecciones 2026 con el partido de Fiorella Molinelli

Christian Cueva postularía como diputado en las Elecciones 2026 con el partido de Fiorella Molinelli

LEER MÁS
Pedro Castillo puede postular al Senado hasta no tener una condena en su contra o estar inhabilitado

Pedro Castillo puede postular al Senado hasta no tener una condena en su contra o estar inhabilitado

LEER MÁS
Complejo Manuel Bonilla: tras más de dos años cerrado, es usado como estacionamiento, depósito y basurero municipal

Complejo Manuel Bonilla: tras más de dos años cerrado, es usado como estacionamiento, depósito y basurero municipal

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

José Domingo Pérez no dijo a La República que denunciará a la hija de Keiko Fujimori "por conocimiento de los actos" de su madre

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025