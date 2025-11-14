Como en época medieval: Carlincatura expone censura de libros a escolares

En la Carlincatura de hoy, viernes 14 de noviembre, Carlos Tovar critica al fallo de Indecopi que declaró “inadecuados” 21 libros usados en el Colegio Roosevelt y abrió la puerta a que cualquier sector organizado pueda cuestionar y vetar contenidos pedagógicos, especialmente los vinculados a educación sexual integral. El dibujo enfatiza el riesgo de este precedente: una autoridad administrativa asumiendo un rol que roza la censura y validando argumentos conservadores que ya buscan retirar materiales educativos en distintos colegios. Carlín retrata cómo una decisión que debería proteger derechos de consumidores termina alimentando un clima de persecución ideológica en las aulas.

