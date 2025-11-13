Alex Kouri no postulará en Elecciones 2026: Poder Judicial ratifica inhabilitación del exgobernador del Callao

Alex Kouri no participará en las próximas elecciones. Aunque el exgobernador había manifestado su intención de postular al Senado en 2026, el Poder Judicial ratificó su inhabilitación política, impuesta originalmente tras ser sentenciado a cinco años de prisión efectiva por el delito de colusión desleal en 2016. Luego de cumplir su condena, Kouri debía pagar una reparación civil de 26 millones de soles. Sin embargo, al no haber cumplido con dicho pago, el Poder Judicial dispuso que la inhabilitación se mantenga vigente.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La estrategia legal de Kouri buscaba dejar sin efecto el pago de la reparación civil. Mediante una acción de amparo, el exgobernador del Callao solicitó que se levante la inhabilitación en su contra y que su nombre sea retirado de los registros donde figuran los ciudadanos impedidos de ejercer cargos públicos. No obstante, el juez Juan Torres Tasso determinó que el pedido de la defensa de Kouri carecía de sustento legal y excedía su competencia jurisdiccional.

TE RECOMENDAMOS HARVEY COLCHADO EN VIVO Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Resolución del PJ que declara improcedente medida cautelar presentada por defensa de Alex Kouri para postular este 2026 | Foto: difusión.

La inhabilitación de Kouri está vinculada al caso de la Vía Expresa del Callao, conocido como Convial. Tras el proceso judicial, se concluyó que, durante su gestión como autoridad chalaca, Kouri favoreció a dicha empresa con contratos y adendas que permitieron adelantar el cobro de peajes pese a que la obra aún no estaba concluida, lo que generó un perjuicio económico al Estado valorizado en decenas de millones de dólares.

En 2022, Kouri atravesó un episodio similar, cuando el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró improcedente su postulación al Gobierno Regional del Callao por no haber formalizado su inscripción dentro del plazo legal. En marzo de este año, volvió a expresar su intención de postular, esta vez, al Senado del nuevo Congreso.