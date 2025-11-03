HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre?
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy, 3 de noviembre

Rosa María Palacios critica el continuismo en las candidaturas: “Los mismos rostros de siempre”

Durante su programa ‘Sin guion’, la conductora analizó las precandidaturas presidenciales y criticó la ausencia de nuevos personajes. Sostuvo que la crisis política actual es consecuencia de las mismas agrupaciones que buscan mantenerse en el poder.


RMP expuso la larga lista de precandidatos presidenciales. Foto: composición LR
La conductora de ‘Sin guion’, Rosa María Palacios, hizo un análisis de las precandidaturas presidenciales y cuestionó que se vean “los mismos rostros de siempre” en estas elecciones si lo que se necesita, claramente, es un cambio. “Estas personas están convencidas de que usted va a darles su voto, pero sabemos que son quienes han sostenido la debacle que tenemos hoy, y si hemos tenido tres presidentes, es gracias a ellas”, dijo contundentemente la periodista y resaltó así la gran cantidad de aspirantes que hay para las elecciones del próximo año.

Palacios hizo un repaso de las listas, entre las que se tiene a 70 aspirantes dentro de 39 agrupaciones políticas, de las cuales 30 llevan un único candidato, lo que demuestra que no hay mucha “democracia” interna dentro de estas, pero, según la periodista, en las de senadores y diputados habría incluso menos debido a que las listas ya están definidas. “No hay ningún otro partido que tenga 15 precandidatos presidenciales como el APRA”, evidenció la conductora.

Y con respecto a los diversos enfrentamientos que se vienen dando entre los candidatos, no dejó de comentar el hecho de que Rafael López Aliaga, quien se presentará por la lista de Renovación Popular, haya llamado “vaga” y “malcriadita” a Keiko Fujimori tras haber dicho que no postularía al Senado porque es el “premio consuelo”. “Parece que ese va a ser el talón de Aquiles de Keiko en esta campaña (“vaga”), ya que es más que evidente que su mayor debilidad es que no trabaja: no tiene una empresa, no paga planilla ni contrata personal, señaló la periodista y agregó que la dirigencia de Fuerza Popular sí podría considerarse como una actividad, pero tampoco es que le demande mucho tiempo. 

Finalmente, Rosa María Palacios opinó sobre la sorpresiva candidatura de Pedro Pablo Kuczynski al Senado y resaltó que, pese a ser alguien ya mayor y que no participaría de manera muy activa, este genera, ciertamente, simpatía por “la crueldad con la que el Poder Judicial lo ha tratado”, lo que resulta conveniente también para la precandidata presidencial del partido al que se presenta PPK, Fuerza y Libertad

Elecciones 2026: esta es la lista completa de todos los precandidatos de los partidos políticos a la presidencia

Vladimir Cerrón anuncia su precandidatura a la presidencia con Perú Libre desde la clandestinidad

Elecciones 2026: Congresistas de Perú Libre, Fuerza Popular, APP buscan reelección para nuevo Congreso bicameral

¿Quién es Guillermo Bermejo? Hoja de vida del congresista que fue condenado a 15 años de prisión

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Rafael López Aliaga propaga afirmaciones falsas sobre el autismo y culpa a Vizcarra: "Encerró a la gente en pandemia"

Sala Constitucional del Poder Judicial se rebela contra el Tribunal Constitucional y el JNE

Fusil peruano fue hallado durante megaoperativo policial al Comando Vermelho en favelas de Brasil

Cámara del Congreso fue usada para grabar mitin de Keiko Fujimori: trabajador implicado renunció

Fuerza Popular se salvaría de sanción del JNE por usar cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

Elecciones 2026: esta es la lista completa de todos los precandidatos de los partidos políticos a la presidencia

