La conductora de ‘Sin guion’, Rosa María Palacios, hizo un análisis de las precandidaturas presidenciales y cuestionó que se vean “los mismos rostros de siempre” en estas elecciones si lo que se necesita, claramente, es un cambio. “Estas personas están convencidas de que usted va a darles su voto, pero sabemos que son quienes han sostenido la debacle que tenemos hoy, y si hemos tenido tres presidentes, es gracias a ellas”, dijo contundentemente la periodista y resaltó así la gran cantidad de aspirantes que hay para las elecciones del próximo año.

Palacios hizo un repaso de las listas, entre las que se tiene a 70 aspirantes dentro de 39 agrupaciones políticas, de las cuales 30 llevan un único candidato, lo que demuestra que no hay mucha “democracia” interna dentro de estas, pero, según la periodista, en las de senadores y diputados habría incluso menos debido a que las listas ya están definidas. “No hay ningún otro partido que tenga 15 precandidatos presidenciales como el APRA”, evidenció la conductora.

Y con respecto a los diversos enfrentamientos que se vienen dando entre los candidatos, no dejó de comentar el hecho de que Rafael López Aliaga, quien se presentará por la lista de Renovación Popular, haya llamado “vaga” y “malcriadita” a Keiko Fujimori tras haber dicho que no postularía al Senado porque es el “premio consuelo”. “Parece que ese va a ser el talón de Aquiles de Keiko en esta campaña (“vaga”), ya que es más que evidente que su mayor debilidad es que no trabaja: no tiene una empresa, no paga planilla ni contrata personal, señaló la periodista y agregó que la dirigencia de Fuerza Popular sí podría considerarse como una actividad, pero tampoco es que le demande mucho tiempo.

Finalmente, Rosa María Palacios opinó sobre la sorpresiva candidatura de Pedro Pablo Kuczynski al Senado y resaltó que, pese a ser alguien ya mayor y que no participaría de manera muy activa, este genera, ciertamente, simpatía por “la crueldad con la que el Poder Judicial lo ha tratado”, lo que resulta conveniente también para la precandidata presidencial del partido al que se presenta PPK, Fuerza y Libertad.