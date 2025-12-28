Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 28 de diciembre 2025: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

La reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente dio a conocer el horóscopo de hoy, domingo 28 de diciembre de 2025, haciendo énfasis en la importancia de crear espacios para conversaciones honestas, enfrentar nuevos retos con ingenio y estar abiertos a recibir buenas noticias desde entornos o personas inesperadas.

A raíz de los recientes movimientos energéticos, la vidente destacó que este día es propicio para tomar decisiones que podrían marcar un antes y un después tanto en lo laboral como en lo personal. Además, aconsejó soltar cargas emocionales, escuchar la intuición y mantener una actitud optimista, un mensaje que resuena con miles de seguidores en América Latina, en especial en México y en comunidades hispanas de ciudades estadounidenses como Nueva York, Texas y Arizona.

TE RECOMENDAMOS LIMPIEZA ENERGÉTICA Y MEDICINA CHAMÁNICA: MITOS, PRÁCTICAS Y VERDAD | ASTROMOOD CON FRANZ MURJAHN

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal hoy, domingo 28 de diciembre

Aries

Hoy sentirás la necesidad de tomar distancia de ciertos conflictos. Aprovecha el día para descansar y ordenar tus ideas. En el amor, una conversación sincera puede traer claridad. No tomes decisiones impulsivas. Es posible que recuerdes situaciones del pasado que aún influyen en tu presente. Permítete analizarlas sin culpa. Un momento de soledad te ayudará a recuperar energía.

Tauro

La calma será tu mejor aliada. Es un buen día para disfrutar del hogar y de la familia. En lo económico, evita gastos innecesarios. Escucha a alguien cercano que quiere ayudarte. La estabilidad emocional será clave para cerrar el día en armonía. Dedica tiempo a lo que te da seguridad y paz interior. Buen momento para consentirte.

Géminis

Tu mente estará muy activa, pero cuidado con el exceso de pensamientos. Dedica tiempo a actividades que te relajen. En el amor, podrías recibir un mensaje inesperado. Evita sacar conclusiones apresuradas. El silencio también comunica y hoy puede darte respuestas. Un paseo o lectura ligera te beneficiará.

Cáncer

Las emociones estarán a flor de piel. Hoy es un buen momento para sanar viejas heridas y perdonar. En lo sentimental, la comprensión será clave. Podrías sentir nostalgia, pero úsala como aprendizaje. Un acercamiento familiar te dará tranquilidad. Escucha tu corazón sin juzgarlo.

Leo

Un domingo ideal para reconectar contigo mismo. Puede que sientas la necesidad de replantearte metas personales. No te exijas tanto; date permiso para descansar. Tu cuerpo y mente necesitan una pausa. Agradece lo que has logrado este año. La creatividad se activa cuando bajas el ritmo.

Virgo

El orden interno será tan importante como el externo. Buen día para planificar la semana y organizar pendientes. En el amor, evita la crítica excesiva. Aceptar que no todo puede controlarse te dará paz. Confía más en el proceso. Hoy es ideal para cerrar asuntos pendientes. Sé más flexible contigo y con los demás.

Libra

La armonía será tu prioridad. Es posible que debas mediar en un asunto familiar. En lo afectivo, alguien valora más de lo que imaginas tu compañía. No postergues lo que sientes por evitar conflictos. Decir lo justo en el momento correcto traerá equilibrio. Buen día para reconciliaciones. Confía en tu intuición.

Escorpio

Hoy podrías sentirte más introspectivo de lo habitual. Aprovecha para reflexionar y cerrar ciclos emocionales. Evita discusiones innecesarias. Tu intuición estará muy afinada. Presta atención a tus sueños o pensamientos repetitivos. Soltar el control te dará libertad. Soltar también es avanzar.

Sagitario

La energía del día te invita a pensar en el futuro. Buen momento para visualizar nuevos proyectos. En el amor, se favorecen los planes tranquilos. No todo debe resolverse hoy. Permítete disfrutar el presente. Un consejo de alguien mayor puede ser revelador. Sueña, pero con los pies en la tierra.

Capricornio

Responsabilidades pendientes podrían rondar tu mente. Organízate sin agobiarte. En el plano emocional, permítete mostrar lo que sientes. No siempre tienes que ser fuerte. Apoyarte en otros también es un acto de valentía. Hoy el descanso es necesario. No cargues con todo solo.

Acuario

Un día perfecto para compartir ideas y tiempo con personas afines. Podrías tener una revelación importante sobre una decisión futura. La creatividad fluye cuando te permites ser tú mismo. Escucha opiniones distintas sin cerrarte. Algo nuevo comienza a gestarse. Escucha nuevas perspectivas.

Piscis

Tu sensibilidad estará muy presente. Rodéate de ambientes tranquilos y personas positivas. En el amor, la empatía fortalecerá los lazos. Es un día ideal para actividades artísticas o espirituales. No absorbas emociones ajenas. Prioriza tu bienestar. Protégete emocionalmente.