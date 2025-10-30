Fiscalía pide 35 años de cárcel para Victor Zanabria por asesinato de ciudadano que protestó contra Dina Boluarte

La Fiscalía, a través del Equipo Especial de Fiscales para casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip), solicitó para el general PNP Víctor Zanabria, entonces jefe de la Región Policial Lima, y el coronel Frank Chang, jefe de la División de Servicios Especiales 35 años de prisión efectiva por el presunto delito de homicidio calificado en la modalidad de comisión por omisión, a raíz de la muerte de Víctor Santisteban Yacsavilca, el primer fallecido registrado en las protestas contra Dina Boluarte acontencidas en Lima durante enero de 2023. La acusación formal presentada por el Eficavip alcanza a once miembros de la Policía Nacional del Perú por los hechos ocurridos durante las manifestaciones de enero de 2023 en Lima.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La investigación, a cargo de la fiscal provincial Yenny Huacchillo Núñez, sostiene que Santisteban perdió la vida tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza, presuntamente disparada por un agente del Grupo de Intervenciones Rápidas (GIR) de la Región Policial Lima. La Fiscalía ha solicitado también tres años y ocho meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos a los oficiales involucrados.

TE RECOMENDAMOS PLANCHAS PRESIDENCIALES Y DERECHOS V10L4D0S | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Otros policías también involucrados

La acusación se extiende a otros integrantes de la cadena de mando policial, entre ellos el mayor José Solari, el capitán Gianfranco Tolentino, el brigadier Luis Inga Cerrón, y los suboficiales Cristian Guía y Felipe Pizarro, quienes habrían tenido participación directa o indirecta en la represión. Todos ellos enfrentan también pedidos de 35 años de cárcel por el homicidio de Santisteban y por los ataques contra manifestantes como Rolando Marcas, quien quedó con graves secuelas tras recibir un disparo en la cabeza, y Juan Vía, que sufrió lesiones leves.

Asimismo, el suboficial de primera Jorge Requejo y el suboficial de tercera Ignacio Talledo fueron acusados por la tentativa de homicidio en agravio de John Lapa, con un pedido fiscal de 14 años de prisión. Por su parte, el comandante Robert Caballero y el mayor Omar Vivanco afrontan una solicitud de cinco años de cárcel efectiva por las lesiones graves ocasionadas a Víctor Salas y Exaltación Alzamora.