Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte
Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     
Política

Miguel Kuczynski, hermano de Pedro Pablo Kuczynski, falleció este viernes

Miguel Kuczynski, economista y hermano del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, falleció este viernes a los 86 años, según confirmaron fuentes cercanas a la familia.

Miguel Kuczynski, hermano de Pedro Pablo Kuczynski, falleció este viernes. Foto: composición LR
Miguel Kuczynski, hermano de Pedro Pablo Kuczynski, falleció este viernes. Foto: composición LR

El economista Miguel Kuczynski, hermano del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski, murió este viernes 10 de octubre a los 86 años. La noticia fue confirmada por personas del entorno familiar, quienes expresaron su pesar por la partida del académico, reconocido por su trayectoria en el ámbito financiero y su discreto perfil público.

Miguel Kuczynski, profesor de economía en la Universidad de Cambridge, residía en Londres, Inglaterra. Sin embargo, viajaba con frecuencia a Lima para atender y supervisar personalmente la salud de su único hermano, Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

VIOLENCIA POLÍTICA EN CAMPAÑA Y DINA SE HACE CARGO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El expresidente peruano enfrenta una orden judicial de impedimento de salida del país debido a investigaciones sobre presuntos aportes irregulares a su campaña presidencial de 2016. Esta restricción le impide viajar a Estados Unidos, en donde se encuentra su esposa.

PUEDES VER: Presidenta de México pide que libere a Pedro Castillo y lanza mensaje a Boluarte: "Fue destituida por unanimidad"

Murió hermano de PPK

El hermano de PPK siempre se encargó de defender al expresidente pese a sus procesos judiciales y arremetía contra el sistema que, según él, perseguía políticamente a PPK. "Si mi hermano no hubiera postulado a la presidencia, ahora estaría viendo a sus nietos y estaría con su esposa”

La precandidata presidencial y exministro, Fiorella Molinelli, expresó sus condolencias al expresidente a través de sus redes sociales. "Lamento de corazón el fallecimiento de Miguel Kuczynski, hermano del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Acompaño con afecto a su familia y a quienes hoy sienten su partida. Que encuentren consuelo en los recuerdos compartidos y en el amor de quienes los rodean", se lee en su publicación.

PUEDES VER: Fiscalía solicita impedimento de salida del país contra Dina Boluarte: Poder Judicial lo evaluará el 15 de octubre

PPK y su socio Gerardo Sepúlveda pasaran a juicio público por Lava Jato

El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, bajo la dirección del juez Jorge Chávez Tamariz, aprobó la acusación penal presentada por el Equipo Especial de fiscales del caso Lava Jato contra el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski y su colaborador Gerardo Sepúlveda por el delito de lavado de activos. Esta decisión permite que el proceso avance a la etapa de juicio público en un Juzgado Penal Colegiado.

El proceso también involucra a las empresas Westfield Capital Limited, First Capital Inversiones y Asesorías Limitada, Dorado Asset Management Limitada y Latin American Enterprise Managers, que enfrentarán juicio junto al expresidente para determinar el pago de la reparación civil.

La resolución del juez Chávez Tamariz señala que se han admitido 2,577 medios probatorios, según informó la oficina de prensa de la Corte Superior Penal Nacional. El fiscal José Domingo Pérez solicita una condena de 35 años de prisión para Kuczynski y su socio Gerardo Sepúlveda. Además, la procuraduría pública solicita el pago de una reparación solidaria de 46,682,264.96 dólares, que deberán abonar el expresidente, Sepúlveda y las empresas implicadas.

