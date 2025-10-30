La periodista Juliana Oxenford en su programa ‘Arde Troya’ cuestionó el reciente anuncio de la plancha presidencial del partido de Keiko Fujimori, quien, como ya se esperaba, se encuentra candidateando por cuarta vez. “El fujimorismo es refuerte, el partido Fuerza Popular es de los más ordenados y con los cimientos más sólidos que tenemos, hay que reconocerlo, pero de ahí a que hagan el bien… son el demonio mismo, e igualmente tienen el poder”, indicó.

En tanto, no dejó de comentar el reciente video publicado por Keiko en TikTok en el que se le ve cómo se organiza en su día a día, en un afán de mostrar su “nivel de compromiso” y atareada agenda. “En realidad es la bruja del cuento, pero se hace la deportista, la que prepara la lonchera… Ustedes creen que alguna vez lo haya hecho sabiendo que nunca en su vida ha trabajado de verdad; cuando era congresista, todo el tiempo pedía licencia”, criticó la periodista, quien a la vez pidió no creer en todo lo que se ve dentro de las redes sociales.

La conductora de ‘Arde Troya’, además, criticó el hecho de que se hayan expuesto los datos de 27 millones de peruanos en el portal web del Reniec, los cuales incluyen las huellas dactilares y dirección. “A mí no me importa que salga mi nombre completo o mi fecha de nacimiento, pero de ahí a que salga tu domicilio, para que te hagan daño o para que la policía te haga un reglaje y te acose”, reclamó fuertemente Juliana Oxenford y agregó que gracias a Fuerza Popular, que fue el encargado de modificar la norma electoral, los extorsionadores y sicarios deben estar felices.