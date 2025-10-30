HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     
Política

Así fue la demolición de parte de la casa de María Acuña: "Tiene que obedecer la ley como todos", dice Municipalidad de Surco

En la madrugada de este jueves 30 de octubre, trabajadores de la Municipalidad de Surco acudieron al domicilio de la congresista para recuperar parte de los espacios públicos. Los agentes del municipio estuvieron acompañados de efectivos policiales y serenazgo.

Domicilio de la congresista María Acuña fue demolido por el municipio de Surco.Foto: Composición/LR
Domicilio de la congresista María Acuña fue demolido por el municipio de Surco.Foto: Composición/LR

En la madrugada el jueves 30 de octubre, en la urbanización Los Álamos de Monterrico, en el distrito de Santiago de Surco, los trabajadores del municipio acudieron a la casa de la congresista María Acuña (Alianza para el Progreso) con la finalidad de demoler parte de su domicilio. El principal motivo fue para recuperar parte de los espacios públicos que su vivienda estaba ocupando.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Los agentes de la comuna arribaron al hogar de la parlamentaria, ubicado en el parque 17 del distrito, junto con efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de Serenazgo.

TE RECOMENDAMOS

PLANCHAS PRESIDENCIALES Y DERECHOS V10L4D0S | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

De acuerdo con las imágenes difundidas por el mismo municipio, una maquinaria fue la encargada de trasladar una serie de muros para que sean colocados en las afueras de la vivienda de 3 pisos y delimiten el área que la legisladora habría ocupado indebidamente. Y se hizo de esa manera, luego de que se derrumbó una parte de la casa con una comba.

PUEDES VER: Aníbal Torres revela que Castillo dio el golpe de Estado porque el Congreso ya tenía los votos para vacarlo

Las diligencias se vieron interrumpidas por un momento debido a que personas de dicho lugar impidieron que se realice el derrumbe. Sin embargo, se llevó a cabo porque las fuerzas del orden estuvieron resguardando a los trabajadores municipales.

"Pese a los intentos por impedir la recuperación de áreas públicas, esta madrugada se colocaron muretes de delimitación que marcan el espacio que pertenece a todos los surcanos", informó la comuna.

"Tiene que obedecer la ley como todos", dice Municipalidad de Surco

Tras el derrumbe de una parte de la casa, el alcalde del distrito, Carlos Bruce, recalcó que se actuó con "toda energía para que la congresista sepa que tiene que obedecer la ley como todos". Asimismo, que la "autoridad municipal" fue elegida para "poner orden en el distrito y ella tiene que acatar ese orden, le guste o no".

Fachada de la casa de la congresista María Acuña

Fachada de la casa de la congresista María Acuña

PUEDES VER: Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

lr.pe

"En Surco es así, no sé como será en el norte, pero en Surco acata las normas de todas formas. Ya estamos en lo que es la recuperación del terreno, porque hemos puestos muros prefabricados en el límite y en la noche hemos demolido parte de las construcciones", expresó.

Por otro lado, el burgomaestre resaltó que parte de la construcción que queda por demoler quedaría pendiente porque "está en un proceso judicial". "Si demolemos, también se cae lo que es propiedad legal de ella. Sin embargo, el terreno ya lo hemos recuperado", sostuvo.

Momento en el que los trabajadores de la Municipalidad de Surco demuelen muros de la casa de María Acuña

Momento en el que los trabajadores de la Municipalidad de Surco demuelen muros de la casa de María Acuña

Notas relacionadas
Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

LEER MÁS
Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

LEER MÁS
Asesor de congresista Lucinda Vásquez tras ser captado cortándole las uñas: "Tiene cáncer avanzado"

Asesor de congresista Lucinda Vásquez tras ser captado cortándole las uñas: "Tiene cáncer avanzado"

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Asesor de congresista Lucinda Vásquez tras ser captado cortándole las uñas: "Tiene cáncer avanzado"

Asesor de congresista Lucinda Vásquez tras ser captado cortándole las uñas: "Tiene cáncer avanzado"

LEER MÁS
Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

LEER MÁS
Fuerza Popular modificó norma para que Reniec exponga padrón electoral en internet

Fuerza Popular modificó norma para que Reniec exponga padrón electoral en internet

LEER MÁS
Keiko Fujimori postulará por cuarta vez a la Presidencia: Luis Galarreta y Miki Torres la acompañan en elecciones 2026

Keiko Fujimori postulará por cuarta vez a la Presidencia: Luis Galarreta y Miki Torres la acompañan en elecciones 2026

LEER MÁS
María Acuña: Municipalidad de Surco demuele parte de la casa de congresista y coloca muros afuera de su domicilio

María Acuña: Municipalidad de Surco demuele parte de la casa de congresista y coloca muros afuera de su domicilio

LEER MÁS
Rosa María Palacios: “Keiko sabe que no ganará, pero seguirá gobernando desde el Congreso”

Rosa María Palacios: “Keiko sabe que no ganará, pero seguirá gobernando desde el Congreso”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Trump ordena que EE. UU. retome ensayos nucleares tras informes de nuevas pruebas de Rusia en el Ártico

Política

Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025