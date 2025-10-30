Domicilio de la congresista María Acuña fue demolido por el municipio de Surco.Foto: Composición/LR

En la madrugada el jueves 30 de octubre, en la urbanización Los Álamos de Monterrico, en el distrito de Santiago de Surco, los trabajadores del municipio acudieron a la casa de la congresista María Acuña (Alianza para el Progreso) con la finalidad de demoler parte de su domicilio. El principal motivo fue para recuperar parte de los espacios públicos que su vivienda estaba ocupando.

Los agentes de la comuna arribaron al hogar de la parlamentaria, ubicado en el parque 17 del distrito, junto con efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de Serenazgo.

De acuerdo con las imágenes difundidas por el mismo municipio, una maquinaria fue la encargada de trasladar una serie de muros para que sean colocados en las afueras de la vivienda de 3 pisos y delimiten el área que la legisladora habría ocupado indebidamente. Y se hizo de esa manera, luego de que se derrumbó una parte de la casa con una comba.

Las diligencias se vieron interrumpidas por un momento debido a que personas de dicho lugar impidieron que se realice el derrumbe. Sin embargo, se llevó a cabo porque las fuerzas del orden estuvieron resguardando a los trabajadores municipales.

"Pese a los intentos por impedir la recuperación de áreas públicas, esta madrugada se colocaron muretes de delimitación que marcan el espacio que pertenece a todos los surcanos", informó la comuna.

"Tiene que obedecer la ley como todos", dice Municipalidad de Surco

Tras el derrumbe de una parte de la casa, el alcalde del distrito, Carlos Bruce, recalcó que se actuó con "toda energía para que la congresista sepa que tiene que obedecer la ley como todos". Asimismo, que la "autoridad municipal" fue elegida para "poner orden en el distrito y ella tiene que acatar ese orden, le guste o no".

"En Surco es así, no sé como será en el norte, pero en Surco acata las normas de todas formas. Ya estamos en lo que es la recuperación del terreno, porque hemos puestos muros prefabricados en el límite y en la noche hemos demolido parte de las construcciones", expresó.

Por otro lado, el burgomaestre resaltó que parte de la construcción que queda por demoler quedaría pendiente porque "está en un proceso judicial". "Si demolemos, también se cae lo que es propiedad legal de ella. Sin embargo, el terreno ya lo hemos recuperado", sostuvo.