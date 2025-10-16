APP propone ley que normaliza la extorsión: victimas podrán deducir impuesto a la renta

El congresista de Alianza para el Progreso (APP) Luis Cordero Jon Tay presentó un proyecto de ley que propone permitir la deducción del pago de extorsiones del Impuesto a la Renta

El congresista de Alianza para el Progreso (APP) Luis Cordero Jon Tay presentó un proyecto de ley que propone permitir la deducción del pago de extorsiones del Impuesto a la Renta. Para esto, la víctima deberá presentar una declaración jurada y evidencia documental del delito.

De acuerdo con el documento, el objetivo es que "permitir que los contribuyentes víctimas del delito de extorsión puedan acreditar sus pérdidas extraordinarias a través de una declaración jurada con firma legalizada, y de esta forma proteger su vida, seguridad e integridad física y la de su familia".