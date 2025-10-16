APP propone ley que normaliza la extorsión: victimas podrán deducir impuesto a la renta
La propuesta fue presentada por el congresista de Alianza para el Progreso (APP) Luis Cordero Jon Tay.
El congresista de Alianza para el Progreso (APP) Luis Cordero Jon Tay presentó un proyecto de ley que propone permitir la deducción del pago de extorsiones del Impuesto a la Renta. Para esto, la víctima deberá presentar una declaración jurada y evidencia documental del delito.
De acuerdo con el documento, el objetivo es que "permitir que los contribuyentes víctimas del delito de extorsión puedan acreditar sus pérdidas extraordinarias a través de una declaración jurada con firma legalizada, y de esta forma proteger su vida, seguridad e integridad física y la de su familia".
